敘利亞變天／阿塞德曾接受秦剛的情婦採訪 照片被翻出

阿塞德（左）2015年接受傅曉田採訪。（取材自X平台）

敘利亞阿塞德 政權垮台，成為中國社交平台熱搜話題，網友翻出阿塞德去年曾參訪杭州靈隱寺的照片，嘲諷「當時靈隱寺許願，祝願敘利亞人民幸福，沒想到這麼快要實現了」；還有人質疑中敘兩國建立戰略夥伴關係，如今阿塞德倒台，中國政府的投資「錢要不回來了」。此外，當年風度翩翩的阿塞德接受中國女記者的採訪也被翻出來，畫面中的兩人如今下場都不風光，也令人唏噓。

綜合美國之音等媒體報導，針對敘利亞變天，中國外交部發言人毛寧則在例行記者會上強調，「敘利亞的前途和命運應由敘利亞人民來決定」，中方希望各相關方本於人民利益，盡快找到回復穩定秩序的政治解決方案。

環球時報刊載上海外國語大學中東研究所教授丁隆的評論文章，認為敘利亞劇變是「阿拉伯之春」結束十多年後的餘波，更是新一輪以巴衝突外溢效應的一部分，「將給中東政治格局帶來深遠影響」。

而在微博上，「敘利亞總統阿塞德辭職」的詞條一度擠上熱搜榜第二名，閱讀量達2.1億次，討論量也有4.2萬，但相較於外交部和官媒的謹慎措辭，網友的言論顯然沒那麼客氣。

網友翻出阿塞德去年參訪靈隱寺的照片，嘲諷他的倒台是「佛祖也保佑不了」、「不拜還好，結果拜了反而變更多災難了」。還有人直言，「沒了他（阿塞德），敘利亞人不一定能實現幸福…但有他在，敘利亞人一定不幸福」。

去年阿塞德訪華，當時的報導指出，中國國家主席習近平與阿塞德「一致認為中敘是信義之交、患難之交，一致同意中敘兩國建立戰略夥伴關係」，如今這一「夥伴關係」也遭到網友調侃：「借了多少錢，是不是又打水漂了？」

另外，去年網易有篇文章寫道，「敘利亞總統的一雙舊鞋，讓大家改變了西方認定他是『暴君』的看法」。文中形容，阿塞德的鞋面泛白、鞋底也磨損，「是他對國家和人民無私奉獻的象徵」。一年後，網友轉發敘利亞民眾衝進總統府的照片，發文質問：如果阿塞德的皮鞋訴說著敘利亞的苦難，「那他總統府裡的LV和無數輛豪車又在訴說著什麼呢」?

另一慘遭網友打臉的對象，是寧夏大學中國阿拉伯研究院院長李紹先。上周他在中央電視台訪談節目中評論稱，敘利亞反政府武裝要吃掉政府軍的可能性不大，還稱反政府武裝是「烏合之眾」。不料五天之後，阿塞德流亡。網友直言「臉都打腫了」，認為官媒播出這種專家評論是「為同伴打氣，給自己壯膽」。