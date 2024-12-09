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中國今年GDP保5有望？ 黨媒提五大潛力背書

記者陳宥菘／綜合報導
中國官媒「人民日報」8日在頭版刊登署名「金社平」的文章強調，中國「經濟發展有利條件沒有改變」，並指「有充足信心實現今年經濟成長目標」。（路透）
中國官媒「人民日報」8日在頭版刊登署名「金社平」的文章強調，中國「經濟發展有利條件沒有改變」，並指「有充足信心實現今年經濟成長目標」。（路透）

今年度中共中央經濟工作會議（中經會）傳將於11日舉行，中共機關報人民日報8日在頭版發表署名「金社平」文章強調，中國經濟發展仍具有5大潛力，經濟發展有利條件沒有改變。

文章形容今年中國經濟走勢為「前高、中低、後揚」。並稱，今年一些主要經濟體經歷低成長、高通膨的同時，中國預計將完成5%左右的成長預期目標，對全球經濟成長的貢獻率有望繼續維持在30%左右。

由於當前中國經濟內外均面臨重大挑戰，加上美國候任總統川普將於下個月就任，使得此次中經會格外受矚。

人民日報評論指出，今年前三季中國GDP分別成長5.3%、4.7%和4.6%，前三季成長4.8%。9月以來，隨著「一攬子增量政策」持續顯效，經濟保持回升向好態勢，有充足信心實現今年經濟成長目標。

中國總理李強在今年政府工作報告中，將今年經濟發展主要目標設定為：GDP成長5%左右。

人民日報強調，中國已多年穩居全球第二大經濟體，但從人均和結構看，在五方面仍有巨大潛力：一、潛力在人均水平：中國人均GDP仍然較低，人均基礎設施資本存量只有發達國家的20%至30%。二、潛力在城鄉差距：2023年，常住人口城鎮化率為66.2%，未來城鎮化率每提高1個百分點，可拉動兆元級投資需求。三、潛力在政策空間：當前中國財政赤字率、政府負債率較低，政策工具箱儲備依然充足。

第四、潛力在要素資源：科技人力資源總量位居世界第一、新增勞動力平均受教育年限超過14年，人口紅利正向人才紅利轉變。五、潛力在巨大市場：14億多人口、4億多中等收入群體，支撐起規模龐大、層次多樣、潛力巨大的國內市場。

此外，在中經會登場前，李強預計9日上午在北京與新開發銀行、世界銀行、國際貨幣基金、世界貿易組織等10大國際經濟組織負責人舉行「1+10」對話會。

李強

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