「祝敘利亞人民幸福」阿塞德去年曾赴杭州靈隱寺 中網：真靈驗？

敘利亞總統阿塞德2023年9月21日抵達杭州，出席杭州亞運會開幕式並對中國進行國事訪問。（新華社）

敘利亞 反抗軍8日奪下首都大馬士革，總統阿塞德 （Bashar al-Assad）出逃俄羅斯。阿塞德垮台的消息也引起不少中國民眾關注，去年9月阿薩德曾赴杭州出席亞運開幕式並對中國進行國事訪問，當時阿薩德還前往靈隱寺參觀，靈隱寺不只為阿薩德鋪上紅地談，甚至打破規矩為其打開正門迎接。

根據當時中國媒體報導，阿塞德一行2023年9月21日下午飛抵達杭州蕭山國際機場，開始對中國進行國事訪問，並出席杭州亞運會開幕式，這是阿塞德時隔19年再度訪問中國。

新華社報導，中國國家主席習近平 9月22日下午在杭州西湖國賓館會見阿塞德時表示，敘利亞是最早同新中國建交的阿拉伯國家之一，也是當年恢復新中國在聯合國合法席位提案國之一。

習近平說，建交67年來，中敘關係經受住國際風雲變幻考驗，兩國友誼歷久彌堅。中敘建立戰略伙伴關係，將成為兩國關係史上繼往開來的重要里程碑。中方願同敘方不斷充實兩國關係內涵，推動中敘戰略伙伴關係不斷向前發展。

會見後，習近平還與阿塞德共同見兩國證簽署共建「一帶一路」、經濟發展交流、經濟技術合作等多項雙邊合作文件。雙方並發表兩國關於建立戰略伙伴關係的聯合聲明。

埃及開羅大學政治學教授哈比布當時接受中國環球人物採訪時分析說，「阿塞德上一次訪華還是19年前。對敘利亞來說，這次訪問是一次十分重要的外交活動。標誌著敘利亞對西方外交孤立的獲得重大突破，敘利亞回歸國際社會的步伐加快加大。」

上海外國語大學中東研究所教授丁隆則指出，阿塞德此次訪華，一個引人關注的細節是，他乘坐的是中國國際航空公司的客機。敘利亞歷經12年內戰，被困住的阿塞德很少離開過中東。公開資料顯示，這是他12年以來行程最遠的一次飛行。

阿塞德一家人當時還曾前往靈隱寺參觀。有中國網友稱，眾所周知，靈隱寺有個已流傳多年的規矩，即寺廟正門是不會輕易開啟的，除非皇帝到來或其他一些極其重要的日子，遊客或香客都必須從旁門走入靈隱寺。但靈隱寺那天卻為阿塞德打開了正門。