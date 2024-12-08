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鑽關稅漏洞？中車商加緊向歐洲出口油電混合車

記者陳湘瑾／綜合報導
為了避開歐洲高額關稅，中國車企紛紛調整策略，改出口混合動力汽車。（路透）
為了避開歐洲高額關稅，中國車企紛紛調整策略，改出口混合動力汽車。（路透）

中國汽車製造商正在加緊向歐洲出口混合動力汽車，並計畫推出更多車型。分析師指出，這些公司開始轉向生產插電式混合動力（PHEV）車型，以此規避歐盟對中國進口的純電動車（BEV）徵收最高達45.3%的進口關稅

路透報導，自歐盟去年10月對進口自中國電動汽車發起反補貼調查後，中國汽車銷售有所放緩，一些汽車製造商轉而關注混合動力車的出口。消費者也逐漸表示出對混合動力車的青睞，他們認為混合動力車是介於燃油車和純電車之間實惠的折衷選擇。

中國乘聯會數據顯示，今年第3季，中國插電式混合車及傳統混合動力車的出口量占中國對歐洲汽車總銷售量的18%，第1季僅為9%。

全球市場調研機構Counterpoint Research分析師Murtuza Ali預測，今年中國混動車向歐盟出口量將增長20%，明年增幅勢必更大。

汽車產業分析師表示，得益於電動汽車的優勢，中國去年的汽車出口量首次超越日本，成為全球第一大汽車出口國，有鑒於美國和加拿大對中國產電動汽車徵收100%高額關稅，歐洲成為中國汽車製造商的重要市場之一。

上海諮詢公司Automotive Foresight董事總經理Yale Zhang表示，中國汽車製造商為歐洲帶來多元實惠的選擇，這對成本較敏感的車主來說十分有吸引力。與此同時，這也將為新的市場帶來更大的增長潛力。

為了進一步削減成本並減輕貿易限制壓力，中國車商也考慮將生產與組裝轉移至歐洲。比亞迪計畫在匈牙利廠進行混合動力車與電動車的生產，而吉利汽車等品牌也推出新款插電式混合動力車，全面迎合歐洲消費者需求。

不過中國汽車出口量增加，可能引發歐洲混合動力車市場激烈的價格競爭，一些汽車專家表示，中國車企未來可能會更加小心，以避免引發新一輪歐盟關稅。

歐盟 關稅 電動車

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