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紐時：美國租熊貓付保育費 至少8600萬美元遭中國挪用

中國新聞組／北京8日電
4月16日在中國大熊貓保護研究中心臥龍神樹坪基地拍攝的大熊貓「小奇蹟」。大熊貓「小奇蹟」，雄性，2020年8月21日出生於美國華盛頓國家動物園。（新華社）
4月16日在中國大熊貓保護研究中心臥龍神樹坪基地拍攝的大熊貓「小奇蹟」。大熊貓「小奇蹟」，雄性，2020年8月21日出生於美國華盛頓國家動物園。（新華社）

紐約時報報導，過去20年間，美國向中國支付的熊貓租賃費用至少8600萬美元。根據規定，資金必須用於保護野生大熊貓。但紀錄顯示，中國政府將這些資金用於興建公寓、道路和其他開支，甚至拒絕說明部分資金流向。

據紐約時報，為從中國獲得成對的大熊貓，美國的動物園每年須向中國支付費用，這是監管機構根據「瀕危物種法」的規定所允許的。根據美國法律，這筆租賃費用必須用於保護野生大熊貓。

然而根據財務報告、內部通信、照片和檔案紀錄的調查，追蹤了過去20年間從美國動物園流向中國政府管理的兩個組織的8600多萬美元發現，部分資金被用於興建遠離自然保護區的公寓，甚至為地方政府辦公室購買電腦、衛星電視。而且，至少有三座博物館是以這筆資金建設。

這些只是有紀錄可查的資金流向，中國有時會隱瞞資訊，或把錢花在與環保沒有直接關聯的項目上。

過去20年來，負責監督這筆款項的監管機構「美國魚類和野生動物管理局」一直向美國動物園管理人員和中國官員提出擔憂。資料顯示，美國政府曾多次因紀錄保存不完整而凍結對中國的付款。例如，在2003年時由於缺乏文件，監管機構凍結了流向中國的資金。這種情況反覆了好幾年。

報導提到，2010年當管理局官員們抵達北京時，多年的資金問題已經到了必須解決的地步。根據國家動物園的內部文件顯示，當時中國已經完全停止上報開支，而美國監管機構在兩年內凍結了1200萬美元。

有動物園員工承認，無法核實支出同時擔心失去熊貓，因此「目標是找到一個折衷方案」。最終，動物園得到了想要的妥協方案，魚類和野生動物管理局同意減少監督。

雖然報告的要求更加寬鬆，但問題依然存在。報導提到，其中三個動物園為當地政府林草局支付了辦公設備費用，其他資金則用於圈養熊貓，而不是野生熊貓。

報導引述動物權益組織和學者表示，問題的核心在於「瀕危物種法」執行不力，專長為動物法的佛蒙特州法律學院教授溫德斯（Delcianna Winders）指出，「批准這些項目本身就令人震驚，而且後續也沒有跟進，以確保這些錢真的用在了該用的地方。」

不過這篇報導也提到，中國確實擴大了自然保護區，一些來自美國的資金確實被分配用於巡邏車、小型護林站、設備和其他保護土地所需的物品。一名前監管人員說，在訪問中國時，確實看到了一些保護項目，即使沒有確切的證據，還是看到了進步的跡象，包括保護區工作的專業人員愈來愈多。

然而報導同時指出，大熊貓僅生活在其中一部分的土地上，而且棲息地正在縮小，「中國在自然保護區內外修路、發展旅遊業，破壞了熊貓的自然棲息地，導致熊貓的數量愈來愈少」。

動物園 紐約時報 博物館

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