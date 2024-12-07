反制美 中官方採購國貨給2成優惠 助長本土晶片鏈發展

中國財政部就政府採購活動中，將給予本國產品報價相對於非本國產品20%的價格扣除。 （路透）

在美國針對中國半導體產業持續打壓背景下，中國財政部 就政府採購活動中，將給予本國產品報價相對於非本國產品20%的價格扣除，這使得國產晶片 在與進口晶片的競爭中更具價格優勢。這不僅有助於增加的本國產品市占率，還可能加速國產替代進程，將有助中國晶片產業鏈發展。

本報系聯合報報導，中國財政部5日就「關於政府採購領域本國產品標準及實施政策有關事項的通知」公開徵求意見。該意見稿的主要內容是，在政府採購活動中，當本國產品與非本國產品同時參與競爭時，對本國產品的報價給予20%的價格扣除，用扣除後的價格參與評標。

如果採購專案包含多種產品，且供應商提供的符合本國產品標準的產品成本占其總成本的80%以上，則該供應商提供的整體產品也將獲得20%的價格扣除。

「電子工程專輯」分析指，在美國針對中國半導體產業持續打壓背景下，中國數個行業協會已經呼籲採用國產晶片。而該意見稿無疑將有助於提升中國國產晶片在政府採購中的市占。由於政府採購活動中的本國產品報價可以享受20%的價格扣除，這使得國產晶片在與進口晶片的競爭中更具價格優勢。這不僅有助於增加國產晶片的市占率，還可能加速國產替代進程。

此外，該政策將推動中國國產半導體設備、CPU、GPU等產品的性價比提升。透過政府採購的傾斜，這些產品將更容易被政府機構和相關單位採用，從而促進其技術進步和市場擴展。同時，這一政策也鼓勵上游核心零部件的國產化，因為只有當關鍵部件國產化率達到一定比率時，整體產品才能享受評標價優惠。