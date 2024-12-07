學者：董軍現身 可能是供出苗華罪證「戴罪立功」

中國國防部長董軍。（中央社資料照片）

中國國防部 長董軍被英國媒體稱因涉貪腐落馬後不久即現身上海，被解讀是「打臉英媒」。不過，部分外媒與評論仍唱衰董軍。有美媒引述觀察人士說，前中共軍 委苗華受到貪腐調查後，解放軍中的內鬥仍然激烈，董軍恐因供出苗華的部分罪證而「戴罪立功」中，但由於他和苗華的關係太密切，董軍恐難全身而退，並指董軍擔任防長的日子也恐不長。

英國「金融時報」上月底引述未具名的知情美國現任和前任官員稱，董軍涉貪腐醜聞已被當局調查，報導第二天即罕見遭到中國外交部、國防部接連公開否認，國防部還主動發布被調查的將領其實是苗華，並指有關董軍的報導「純屬捏造，造謠者居心叵測」。而在報導的十天後，董軍於12月5日現身上海出席幾內亞 灣安全會議，被解讀是「打臉英媒」。

不過，對於董軍這次公開露面的新聞發布，中國國防部卻顯得低調。它的社媒微博官網的發文明顯封鎖了留言區。

據美國之音報導，美國智庫詹姆斯敦基金會(Jamestown Foundation)在香港的高級研究員林和立也表示，董軍的現身「客觀的效果確實好像是闢謠」。但他研判，這更可能是中國國家主席習近平與其他軍中派系角力較量的結果，而讓董軍現仍保有體面，不代表他最終安全。

林和立說，「他(董軍)可能是供出了苗華的一些罪證，所以等於是戴罪立功。不過，整個苗華的海軍集團、跟苗華的部下、跟他提拔過的人大概都完蛋了。所以，大概給他(董軍)一個體面的處理，我看，他不可能做國防部長做很久。 」