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巴拉圭驅逐鼓吹巴台斷交外交官 北京批：毫無道理

記者陳政錄／綜合報導
對於巴拉圭以干涉內政為由，吊銷中國外交官的簽證，中國外交部發言人林劍6日做出回應。（新華社）
對於巴拉圭以干涉內政為由，吊銷中國外交官的簽證，中國外交部發言人林劍6日做出回應。（新華社）

巴拉圭5日宣布驅逐一名中國大陸的外交官，理由是他「干涉內政」，外媒報導該名外交官鼓吹巴拉圭與中國大陸建交，和台灣斷交。對此，中國大陸外交部發言人林劍6日表示，巴方有關部門的指責和要求毫無道理和依據，嚴重違反國際通行做法，中方堅決反對。

對於這起事件，林劍說，日前，中國政府代表團應邀赴巴拉圭出席聯合國教科文組織保護非物質文化遺產政府間委員會第19屆常會。

他說，身為聯合國和聯合國教科文組織成員，以及此次常會的主辦方，巴拉圭有關部門對中國代表團有關成員的指責和要求毫無道理和依據，嚴重違反國際通行做法，中方堅決反對。

林劍還強調，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分」。他說，「一個中國原則」早已被聯大第2758號決議所確認，也是公認的國際關係基本準則和國際社會共識。

林劍認為，重申並堅持「一個中國原則」，在世界任何地方都光明正大，不存在所謂「干涉內政」的問題。

綜合路透、美聯社報導，台灣南美洲友邦巴拉圭外交部於當地時間5日發布聲明，吊銷正在巴拉圭參加聯合國教科文組織年度會議的中國大陸駐拉丁美洲高級特使徐偉（Xu Wei）的簽證，理由是他因為「干涉內政」不受歡迎。報導稱，徐偉在巴拉圭國會上敦促與中國大陸建交，與台灣斷交，要求巴拉圭必須做出選擇。

圖為徐偉今年3月以中國外交部拉美司公使銜參贊身分，出席一場中國與墨西哥的發展論壇...
圖為徐偉今年3月以中國外交部拉美司公使銜參贊身分，出席一場中國與墨西哥的發展論壇。（取材自北京周報）

聯合國 簽證

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