觀察站／苗華落馬 中共領導層局部調整迫在眉睫

解放軍中央軍委委員苗華（中）在傳了近半年位子不穩後終於落馬。（路透資料照片）

解放軍中央軍委委員苗華在傳了近半年位子不穩後終於落馬，令中國軍中和海外同感震驚。未來數月間將召開的中共 20屆四中全會，軍中人事調整乃至中共領導層局部調整，迫在眉睫。

出事風聲 年中就已傳出

苗華落馬，確實震動相當之大，一是因為一年之中，兩名中央軍委委員出事（另一名是李尚福），對「槍桿子裡面出政權」的中共體制來說，衝擊力相當大，而且衝擊的是整個政體；二是苗華職位與李尚福任國防部 長虛職不同，他有實職還執掌軍隊人事大權，其可能產生連帶衝擊的，不僅是被視為習近平嫡系福建幫的31集團軍系、海軍系，而是更大範圍的將領。

苗華出事的風聲，在今年年中就傳出。現在的問題是苗華因何落馬，一說派系鬥爭、即與軍委副主席張又俠爭鋒。這方面的根據，是處置火箭軍 和兩任國防部長，苗華上了大力氣，意在扳倒張又俠以便上位；二說苗華拉幫結派，在海軍、火箭軍及更大範圍組建自小艦隊，特別是31軍幫；三說苗華手握將領人事任免大權，有賣將動作，是重大貪腐行為。

三個跡象 或將從輕發落

除了案情各種說法精采，分析人士還說三點理由苗華或將從輕發落，一是苗華落馬，不是解放軍軍紀委辦的案，只是「經黨中央研究」，最高下手反而可能最輕。

二是苗華現在是「停職檢查」，按照中共黨章，這是對犯有嚴重錯誤、已不適宜擔任現職的黨員幹部採取的組織措施。具強制性，但又具暫時性和特定程序意涵。

三是對苗華被查只簡單說「涉嫌嚴重違紀」，這是一個較輕的說法，如果不嚴重，不能把中央軍委委員停職，但違紀本身可輕可重。

「停職檢查」最長時間定為六個月，所以苗華的最後發落，是輕是重都得在半年之內決斷。

黨指揮槍 中央全會決定

於是，中共20屆四中全會，一個重大課題就重構中央軍委，甚至更大範圍的將領調整上要動大手術。將領調整可由軍委主席說了算，但「黨指揮槍」原則下，中央軍委調整要由中央全會作出決定。

中共四中全會被視為兩次代表大會間的「中程會議」，本來就是作重要人事調整的機會，現在軍中大變，軍中人事調整乃至中共領導層局部調整，也算迫在眉睫。