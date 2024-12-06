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謝鋒：美打關稅戰 與中脫鉤就是朝自己腳上開槍

記者陳宥菘、陳湘瑾／綜合報導
中國駐美國大使謝鋒3日應邀以影片方式在美國中國總商會芝加哥分會年會上發表演講。（取材自中國駐美大使館微信公眾號）
中國駐美國大使謝鋒3日應邀以影片方式在美國中國總商會芝加哥分會年會上發表演講。（取材自中國駐美大使館微信公眾號）

在拜登政府執政僅剩一個多月之際，中美貿易大小衝突不斷。針對美國近日再對中國祭出新一波晶片禁令，中國外交部副部長、新聞司司長華春瑩4日晚間在社交媒體X上連發三篇貼文，諷刺美方「小院高牆」。與此同時，美國國會正醞釀取消中國「永久正常貿易關係地位」，中國駐美國大使謝鋒強調，關稅武器化不可能包治百病，與中方脫鉤就是「朝自己腳上開槍」。

美國政府2日向中國半導體業祭出三年內的第三波管制措施，140間中企被列入出口黑名單。華春瑩4日在社群的第一篇貼文稱，這又是美國的「公平競爭」，「就像邀請一位頂級網球選手參加美國公開賽決賽，卻試圖剝奪他或她的球拍和鞋子」。

華春瑩在第二篇貼文附上一張諷刺插畫，嘲諷美國政府在晶片領域「小院高牆」，貼文寫道：「美國憑什麼認為自己有權剝奪中國或其他國家正當發展的權利？」並指「歷史已經反覆證明，開放帶來進步，而孤立導致落後。」第三篇貼文則附上一段中國科學技術成就短片，指「那些殺不死你的，只會讓你變得更強大。」

另外，謝鋒3日在美國中國總商會芝加哥分會年會演講時強調，關稅武器化不可能包治百病，取消中國「永久正常貿易關係地位」將動搖全球貿易體系的根基。謝鋒並表示，中美利益深度交融，與中方脫鉤就是「朝自己腳上開槍」，孤立中國只會自我孤立。

香港經濟日報報導，央視旗下自媒體玉淵譚天5日以「別人都不看好偏偏你最爭氣」為題發文指出，到今年11月，中國晶片出口額將突破人民幣兆元，意味著過去五年美國的制裁，沒有阻止大陸晶片產業持續發展壯大。

玉淵譚天在文章中指出，今年1月到10月，中國半導體出口達9311.7億元（人民幣，下同，約1282.74億美元），增長21.4%，平均每個月的出口是930億元左右。從過去三年的數據來看，每年的第四季度還是中國半導體出口的旺季。

玉淵譚天表示，從2019年開始，美國政府幾乎每年都會對打壓中國半導體行業的政策「打補丁」（比喻彌補工作中的不足或疏漏之處）。儘管這些政策看上去來勢洶洶，但制裁的邊際效應正在遞減。

文章指出，美國一直在晶片最前沿的領域加碼對中國制裁，希望通過鎖住前沿的發展空間，進而打壓中國整個晶片產業。但半導體市場規模增長的動力愈來愈多地向著汽車和工業領域傾斜。

晶片 華春瑩 謝鋒

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