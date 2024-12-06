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不滿對台軍售 中制裁13美企、6高管 即日起凍產禁入境

中國新聞組／北京6日電
中國不滿美國再次軍售台灣，即日起對13家美國軍工企業以及6名高級管理人員採取反制措施，凍結其中國境內各類財產，禁止交易合作與人員入境。圖為雷神公司。（路透）
中國不滿美國再次軍售台灣，即日起對13家美國軍工企業以及6名高級管理人員採取反制措施，凍結其中國境內各類財產，禁止交易合作與人員入境。圖為雷神公司。（路透）

美國日前宣布拜登任內第18度對台軍售後，中國外交部5日公告對13家美國軍工企業以及6名高級管理人員採取反制措施，即日起凍結其中國境內各類財產，禁止交易合作與人員入境。

中國外交部官網5日下午公告稱，美國近日再次宣布向台灣出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。依據中國「反外國制裁法」規定，對13家美國軍工企業及6名高級管理人員採取反制措施。

13家美國軍企包括：特勵達．布朗工程公司（Teledyne Brown Engineering）、BRINC無人機公司（BRINC Drones）、急速飛行公司（Rapid Flight LLC）、紅色六方案公司（Red Six Solutions）、護盾人工智慧公司（Shield AI）、賽尼克斯公司（SYNEXXUS）、火風暴實驗室公司（Firestorm Labs）、奎托斯無人機系統公司（Kratos Unmanned Aerial Systems）、浩劫人工智慧公司（HavocAI）、尼羅斯科技公司（Neros Technologies）、賽博勒克斯公司（Cyberlux Corporation）、多莫戰術通信公司（Domo Tactical Communications)、Group W公司（Group W）。

中國5日起凍結上述公司在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。

6名高管包括：雷神公司（Raytheon）海軍力量戰略業務部總裁博格諾維（Barbara Borgonovi）、雷神公司海軍力量戰略業務部副總裁許貝爾（Gerard Hueber）、英國航太系統公司（BAE Systems）陸上和武器系統公司執行長伍德本（Charles Woodburn）、聯合技術系統營運公司（Alliant Techsystems Operation）執行長克勞福（Richard D. Crawford）、數據連結解決方案公司（Data Link Solutions）總裁艾德勒（Beth Edler）、BRINC無人機公司執行長芮斯尼克（Blake Resnick）。

中國5日起凍結上述6人在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與其本人進行有關交易、合作等活動；對其本人不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。

香港文匯報報導，軍事專家宋忠平表示，中方此次的制裁對象，類型主要涉及無人機、數據鏈公司，以及美國軍工巨頭雷神公司的高管。值得注意的是，這些公司其實都是相互之間的配套企業，必須將關聯企業一網打盡，確保軍工企業鏈條的上下游都在制裁範圍內，才能達到有效的震懾目的。

香港 人工智慧 AI

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