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薄瓜瓜發文高調談政治 喊「薄習兩家不曾有過節」

中日交流官方熱、民間冷 2國人民仍互相嫌惡

中國新聞組／北京5日電
廣東省深圳市的民眾手舉中國旗幟參加反日集會。(路透資料照片)
廣東省深圳市的民眾手舉中國旗幟參加反日集會。(路透資料照片)

半官方性質的第20屆北京—東京論壇4日至5日在東京舉行，時隔6年後再度於日本舉辦線下論壇，引發兩國各界人士的關注。中方提升了財經界人士出席層級，而日方也做出相對應回應，顯現官方對此交流的重視。但是，調查顯示，中國民眾討厭日本、日本民眾厭惡中國的情緒上升，「官方熱、民間冷」的現象還需要時間修復。

美國之音報導，本屆論壇的主題是「透過日中合作恢復和平，重建基於多邊合作的全球秩序」，在論壇開幕式上，除了雙方的主講人外，日本外相巖屋也到場致詞、中國外長王毅則透過視訊方式致詞，表達了希望中日關係回暖的意願。

日本東京大學東洋文化研究所特任研究員黃偉修表示，這種變化主要是出於中國方面的需求，跟日方較無關係，「因為外資一直撤離，提高經濟官員的層級，象徵中國在經濟領域對日本的重視」。

位於日本京都的立命館大學國際關系研究科教授中戶佑夫向美國之音表示，盡管有許多問題需要解決，但他認為兩國都派遣高階官員出席東京—北京論壇，確實代表兩國有意改善雙方關係，「從這個意義上說，日本首相石破茂和中國國家主席習近平，都有在當前困難情況下改善關系的意願」。

報導指出，但根據論壇日本主辦方、言論NPO智庫在論壇前公布的聯合調查顯示，除了日本民眾仍普遍討厭中國外、中國民眾近兩年也開始出現厭惡日本的情緒。

但更讓專家擔憂的是，中日受訪者對兩國關係的看法也顯現出了差異。認為兩國關係很重要的日本受訪者為67.1％，較過去略有增加。但相同觀點的中國受訪者只有26.3％，大幅下降33.8個百分點，創下歷史新低。

黃偉修解釋，日本方面認為，中國的媒體對日本的負面言論比較多，「這是日本人對中國不滿的地方」。而據他了解，學界的意見是，這幾年因為新冠疫情之後，中日缺乏直接面對面的交流，所以中國民眾可以吸收的資訊，被限制於官方可以控制的渠道，「受調查的人可能受到官方媒體的影響，所以才出現這樣的結果」。

日本 王毅 疫情

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