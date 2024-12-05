中限制鎵鍺等出口 報復美科技禁令「明顯已放開手腳」

中國商務部12月3日公告，原則上禁鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項對美國出口。（路透資料照片）

美國2日對中國半導體產業祭出新一輪禁令，中國隨即宣布加強對美限制出口鎵、鍺、石墨等軍民兩用礦物；中國四大行業協會還呼籲企業應該謹慎購買美國晶片 。路透社引述專家分析，中國在報復美國方面，很明顯放開手腳了。

美國政府2日對中國半導體業祭出3年內的第3輪管制措施，140家中國企業被列入出口黑名單。

中國商務部 3日公告，即日起禁止兩用物項對美國軍事用戶或軍事用途出口。原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項對美國出口；對石墨兩用物項對美國出口，實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查。

中國半導體行業協會、中國汽車工業協會、中國互聯網協會、中國通信企業協會也相繼發表聲明，呼籲中企謹慎採購美國晶片，因為美國晶片產品不再安全、不再可靠，應該「積極」使用國內和美國以外的外資企業在中國生產的晶片。

路透引述策緯諮詢公司（Trivium China）副總監南利斯特（Tom Nunlist）表示，這些協會的警告可能被視為軟性建議，中國企業可能會聽，但是否採取行動將由市場決定。

南利斯特強調，中國對關鍵礦產的出口禁令更為重要。「在報復美國的行動方面，中國的行動一直相當緩慢或謹慎，但很明顯，現在已經放開手腳了。」

香港英文南華早報4日報導，華盛頓3日譴責北京對鎵、鍺和石墨等關鍵軍民兩用物項實施的新出口限制，並承諾採取「必要步驟」防止進一步的「脅迫」措施。

美國的鎵和鍺分別100%和50%依賴進口。對石墨來說，美國也100%依賴進口。美國國際貿易委員會（ITC）2024年3月的報告顯示，2018年至2021年，中國占美國進口鍺的54%和鎵的53%。這兩種礦物應用在半導體製程、電動汽車和高科技工業領域。

在倫敦帝國學院商學院從事研究的賈格（Prashant Garg）表示，鎵和鍺的出口禁令影響了電信、再生能源和國防等產業。他補充說，由於北京的決定，智慧型手機 、筆記型電腦和智慧家居設備的消費者成本可能會上升。

美國地質調查局一項研究調查了關鍵礦產供應中斷如何影響美國經濟，研究人員估計，如果中國全面禁止鎵和鍺出口，美國的GDP可能減少34億美元。