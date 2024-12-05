南海再傳衝突 中菲互控船隻衝撞 水砲再度發射

海警局昨發布影片稱，菲律賓船舶（左）在黃岩島領海海域惡意擦碰中方海警船（右）。（取材自央視）

中菲南海再傳衝突。針對菲律賓指控中方騷擾在黃岩島例行巡邏的菲國船隻，中國海警局4日反控，是菲方公務船無視警告，「大角度轉向倒車」蓄意衝撞中國海警船。而這已是今年以來，中國海警局至少第五度發布中菲船隻於南海發生碰撞事故。

4日一早，中國海警局新聞發言人劉德軍發表談話稱，菲律賓海警船及公務船企圖侵闖「中國黃岩島領海」，並危險接近中國海警正常執法巡查船隻，中方依法依規對其實施管控。

菲律賓海岸防衛隊西菲律賓海發言人塔里拉同日則指控，是中國海警艦艇及解放軍 海軍艦艇對菲律賓海岸防衛隊進行多次侵略行動，中方還發射水砲，還故意從右舷擦過菲律賓船隻。

劉德軍隨後於4日午間再度發文表示，是菲方派出海警船、公務船連同多艘漁船「侵闖」黃岩島，菲律賓公務船無視中方多次嚴正警告，大角度轉向倒車，蓄意衝撞中國海警船，嚴重威脅航行安全，是「挑釁者」、「肇事方」。他並正告菲方立即停止侵權挑釁和煽動炒作，否則由此引發的一切後果由菲方承擔。

今年以來，中國海警局已至少五度發布中菲船隻碰撞消息，和雙方在南海的對峙情況。自今年初起，中國海警局就數次發文指稱，菲律賓侵擾仁愛礁、侵闖黃岩島，對「坐灘」仁愛礁軍艦運送物資，中方採跟監管控，管制、驅離措施等。

之後，中菲南海衝突又擴及鐵線礁、鱟藤礁等島礁。菲律賓政府上月初還發布菲律賓海域法和群島海道法，中國隨即也發布關於黃岩島領海基線的聲明反制，並於日前向聯合國 交存陸方關於黃岩島領海基線的聲明和相關海圖。