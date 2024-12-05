日釋友好 傳將簡化中客簽證申請、送回16隻瀕危朱䴉

日本歸還的16隻瀕危鳥類朱䴉已運至北京動物園。（取材自北京日報）

中日關係趨緩？日本 歸還的16隻瀕危鳥類朱䴉昨運至北京動物園之際，有日媒報導稱，日本政府正討論簡化中國遊客申請簽證 手續，以推進兩國人員往來。而在昨舉行的「北京—東京論壇」上，中國外交部長王毅 和日本外相岩屋毅均表示希望儘早互訪，岩屋毅並稱這將使「日中關係重新開始強有力地向前邁進」。不過有報導指日方官員稱放寬對華簽證一事尚未決定。

日本歸還的朱䴉來到北京動物園。（取材自北京時間）

今年10月31日日本新一批歸還的16隻朱䴉，在完成1個月的隔離檢疫後，昨運到北京動物園，將與動物園現有的23隻朱䴉一起進行飼養繁育。北京動物園表示，朱䴉生性膽小、對聲音很敏感，將不會正式展出。明年春天氣溫回升後，遊客將有機會在基地外遠觀。

據北京日報，朱䴉素有鳥中「東方寶石」之稱，是全球瀕危鳥類，屬於國家一級保護動物，曾一度在野外消失。2003年日本本土朱䴉滅絕後接受中方提供朱䴉並進行飼養繁殖，依據備忘錄，中方提供的朱䴉半數子女須歸還，目前日本已還給中國47隻朱䴉，此次為第八次歸還。

日本歸還的16隻瀕危鳥類朱䴉已運至北京動物園。（取材自北京日報）

而就在日本歸還朱䴉之際，日中媒體相繼報導，日本有意放寬中國公民入境簽證規定。日經中文網昨進一步指出，日本政府已開始研擬，針對中國公民入境日本部分簽證申請手續將被簡化。外務省、法務省、警察廳等部門將「很快展開討論」，確認中國公民申請簽證所需提交的資料。

報導並稱，日本外相岩屋毅正考慮今年底前訪問中國，並做好了此行與中國方面就簽證問題展開討論的準備。

但中央社引述路透報導稱，日本內閣官房副長官橘慶一郎昨在記者會上表示，日本尚未決定是否放寬中國公民入境簽證規定。

外交部長王毅日前在紐約應約會見日本外相上川陽子。（中新社）

另據日本共同社報導，在昨天於東京開幕的「東京─北京論壇」中，岩屋毅致辭時對中國恢復對日本人短期入境免除簽證等給予肯定，稱「日中關係重新開始強有力地向前邁進」，「為進一步推進這一步伐，希望能儘早訪華」。

報導並稱，中國外交部長王毅在發表視頻致辭時，回應稱願在適當的時期訪日。他指出面對保護主義滋生，雙方「要共同守護亞洲的團結合作，防止域外勢力挑動對立對抗」。

報導認為，這意味著在日中政府間對話陷入停滯的情況下，雙方希望通過民間交流為開展合作和穩定雙邊關係尋找突破口。

不過，中國外交部網站公布的王毅在該論壇上的致辭內容，並未提及王毅願意訪日。其中引述王毅提出中日關係四個方向，一是把握好兩國關係的正確定位：二是維護好兩國關係的政治基礎；三是推進好互利共贏的開放戰略；四是維護好地區和國際的和平穩定，包括重啟中日韓自貿區談判等。