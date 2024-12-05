薄瓜瓜發文高調談政治 喊「薄習兩家不曾有過節」

薄瓜瓜5日在X平台上發文，高調談論政治。（取材自X平台@Kuangyi (Guagua) Bo）

久未露面、日前才在台灣迎娶羅東許家第三代的前中共 政治局委員薄熙來 之子薄瓜瓜 ，5日一改先前姿態，高調在社群平台貼出長文談論政治，講述他父親的情況，並強調「薄習兩家不曾有過節」。

薄瓜瓜5日在社群平台X上貼文，先駁斥當年美媒說他開法拉利、以及他有鉅額資產的傳聞，爾後話鋒一轉，談到「父親的過失」。

他說，其父薄熙來過失三處。其一，他一向單純認為，只要埋頭苦幹，專注民生和經濟，就算是好領導。但也正因如此，他不善一對一的溝通，忽略了人之常情，讓人覺得他獨來獨往，甚至盛氣逼人，不和諧。中國人多地廣，發展需要穩定，穩定需要和諧，他溝通不夠。

其次他說，唱紅事與願違。「中國沒幾家比我們更痛恨文革。我爸爸當時喪母入獄，家破人亡；我姥姥當時看到我從798 畫廊買回來的有文革標語的包，都會頭暈。讓唱紅演變如此，他管理不當」。第三他則認為是打黑用人不當。

他並針對前重慶市副市長兼公安局長王立軍進行評論，說「本以為他鐵面無私，敢於跟黑勢力拼。一路提拔後，他卻權慾薰心，打黑成為黑打，濫用職權，目中無人」。他更指控王立軍知道谷開來火眼金睛，「便借著她身體虛弱，自稱懂法醫，成為她的健康總管，隨之持續給她下藥，令她長期臥床不起，足不出戶」，當薄熙來察覺後，開始疏遠王，「但為時已晚。王早開始布局，另有靠山，籌備把柄，安排海伍德來渝等一系列幕後操作，最後引發美使館一事」。

對於其母谷開來涉及的謀殺案，薄瓜瓜指出，「作為律師，我看證據不足。又有那個律師對此事看到證據充足？」。

最後他強調「無政治野心」，指「薄習兩家不曾有過節，上輩過世，爺爺曾贈祭文『爐火純青…』。我父親從未妄想與其爭鋒，並早表態會全力助為。我父母入獄也與他無關，但不斷有人挑撥離間，還有那些不知情的人，自報奮勇，瞎揣摩上級心思」。

薄瓜瓜說，「以上簡略幾點，大家信不信隨意，以後再慢慢說」，「但憑我父母一生所受之屈，名聲掃地，又何足掛齒？我毛病雖多，但腰板是直的，不管我們相距多遠，他們照樣是我最崇拜，最親近的人」。

公開資料顯示，薄熙來是中共16、17屆中央委員、以及17屆政治局委員，2007年中共17大後成為重慶市委書記，2012年2月初，發生王立軍事件、海伍德（Neil Heywood）命案後落馬，2013年9月薄熙來以犯受賄罪、貪汙罪、濫用職權罪，被判處其無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。谷開來則在2012年就因故意殺人罪被判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身。