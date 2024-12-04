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習近平會見柬埔寨參議院主席洪森 稱要鞏固中柬鐵桿友誼

記者陳政錄／綜合報導
中國國家主席習近平（右）會見柬埔寨人民黨主席、參議院主席洪森。(央視截圖)
中國國家主席習近平（右）會見柬埔寨人民黨主席、參議院主席洪森。(央視截圖)

柬埔寨前總理洪森今年4月出任參議院主席，他於2到4日訪問中國，3日在北京與中國國家主席習近平舉行會談。習近平說，雙方要堅定地互相支持，鞏固鐵桿友誼，願和柬方助力共建「一帶一路」倡議和柬埔寨「五角戰略」高品質對接。

據新華社，習近平3日在北京釣魚台國賓館和柬埔寨人民黨主席、參議院主席洪森舉行會談。

習近平說，中方始終將柬埔寨作為周邊外交重點方向，願和柬方攜手打造高品質、高水準、高標準的新時代中柬命運共同體。

他說，雙方一要堅定地互相支持，鞏固鐵桿友誼。中國將堅定支持柬埔寨維護國家主權、安全、發展利益。二要深化交流互鑑，共謀發展振興。中國共產黨願與柬埔寨人民黨加強戰略溝通和幹部培訓合作，協助柬埔寨探索符合本國國情的發展道路。

三要把握合作機遇，開拓共贏新局。中方願和柬以落實新版命運共同體行動計畫為主線，不斷充實「鑽石六邊」合作架構，制定「工業發展走廊」和「魚米走廊」合作規劃，推動重點合作項目落地見效，助力共建「一帶一路」倡議和柬埔寨「五角戰略」高品質對接。

習近平還說，將繼續支持柬埔寨在國際和區域事務中發揮更大作用，壯大「全球南方」力量，支持東協堅持戰略自主，維護中心地位，堅決反對外部勢力將冷戰思維引入本地區，堅定不移推動東協一體化和共同體建設。

據中方發布，洪森說，中國是柬最信任的朋友，對華友好是柬人民黨堅定政治共識，不會因柬領導階層代間交接而發生任何變化。柬方將繼續堅定奉行「一個中國原則」，支持中方維護核心利益，加強國際地區事務協調配合。

洪森統治柬埔寨近40年後，於去年8月卸任，將權力移交給兒子、現任總理洪馬內，接著，他於今年4月出任柬埔寨參議院主席。

習近平 參議院 一帶一路

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