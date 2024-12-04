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拜登訪安哥拉允推「洛比托走廊」 挑戰中國「一帶一路」

中國新聞組／北京4日電
美國總統拜登出訪非洲，被指挑戰中國在此區域「一帶一路」的影響力；圖為天津鐵道職業技術學院與「一帶一路」共建國家的職業教育合作，培訓來自幾內亞的40名學員。（新華社）
美國總統拜登出訪非洲，被指挑戰中國在此區域「一帶一路」的影響力；圖為天津鐵道職業技術學院與「一帶一路」共建國家的職業教育合作，培訓來自幾內亞的40名學員。（新華社）

美國總統拜登展開首次對撒哈拉以南非洲地區的訪問，成為首位訪問安哥拉的美國總統，並承諾在當地推動一項巨型鐵路項目，被視為挑戰「一帶一路」，進一步制衡中國在非洲的影響力。然而明年1月川普將取代拜登成為美國總統，美非關係的未來充滿不確定性。

綜合BBC、美國之音報導，拜登對盛產石油的安哥拉的訪問旨在強調美國將更多聚焦於這裡的貿易和基礎設施投資，並推動連結安哥拉港口與剛果民主共和國鈷、鋰和銅礦產區的洛比托大西洋鐵路。據了解，這條被稱為「洛比托走廊」的鐵路一旦建成，將會幫助非洲重要礦產的核心地區解決到歐洲和美國的運輸問題。

洛比托走廊投資促進機構（IPA）官網稱，美國投資代表了「首個中國的『一帶一路』之外的、來自華盛頓的選擇」，其目標是建設一系列新的連接非洲國家和其他地區的貿易通道。

然而，拜登的訪問安排在他任期即將結束之時，很難確定川普政府是否會繼續推進這一項目。倫敦智庫查塔姆研究所（Chatham House）的非洲項目主任艾歷克斯‧維恩斯（Alex Vines）相信，它「會在川普任期存活，因為它主要是為了和中國競爭」。

美國官員強調，他們並不試圖強迫非洲國家在華盛頓和北京之間做出選擇，但大多數分析人士和業內人士認為，洛比托走廊項目就是針對中國的一種直接回應。

英國公司關鍵金屬（Critical Metals）的首席執行官拉塞爾·弗萊爾（Russell Fryer）指出，這是一個地緣政治問題，美國及西方國家整體上試圖與中國和其他國家競爭。他說：「這是對鐵路資源的爭奪。誰控制了收費橋和收費道路，誰就會最終成為主導者。」

BBC指出，中國野心勃勃地通過「一帶一路倡議」大規模投資基建，但被指責導致非洲和亞洲國家跌入深深的債務之中。在安哥拉本格拉鐵路重建計畫裡，中國透過石油換鐵路的方式，成為最早的投資者，然而安哥拉總統勞倫科（Joao Lourenco）卻對此協議感到後悔，他對紐約時報說，該協議對安哥拉「不利」，「如果你現在問我會不會用同樣的條款借貸，我的回答是『不』。」

投資 拜登 一帶一路

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