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與菲律賓南海爭議 中向聯合國提交黃岩島領海聲明

記者陳政錄／綜合報導

繼上月發布關於黃岩島的領海基線聲明後，中國正式向聯合國提交上述聲明和相關海圖，強調這是依法加強海洋管理的舉措。此舉勢將升高中菲在南海主權角力。

中國常駐聯合國代表團發布，中國駐聯合國副代表耿爽當地時間2日代表中國政府，向聯合國代理副祕書長馬蒂亞斯交存「中華人民共和國政府關於黃岩島領海基線的聲明」和相關海圖。

中方稱，該聲明及海圖將在聯合國網站公布，這是依法加強海洋管理的正常舉措，符合國際法和國際慣例。

中國常駐聯合國代表團並稱，根據聯合國海洋法公約，沿海國應將本國領海基線海圖或地理座標表副本交存於聯合國祕書長。這次交存既是履行公約義務的國際實踐，也是捍衛自身領土主權和海洋權益的正當之舉。

上月初，菲律賓政府發布菲律賓海域法和群島海道法，將黃岩島、南沙群島部分島礁及相關海域納入菲方，中國政府隨即發表關於黃岩島領海基線的聲明反制，稱其畫定16個經緯度座標連線範圍內為「中國黃岩島領海基線」。

同時，中菲持續在南海島礁對峙。菲方近日指控，中方直升機在南海騷擾菲漁民。

菲海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉說，事件發生在11月下旬，地點在南海鱟藤礁附近，菲海岸防衛隊派遣的護漁船被中國海警船跟監。

中國海警局發言人劉德軍則反控，菲國多艘船隻不顧勸阻和警告，打著捕魚的旗號，赴鱟藤礁海域非法聚集，還帶媒體擺拍炒作。

環球時報引述專家稱，若菲試圖在鱟藤礁或其他島礁開新戰場，將迫使中方加強管控。

聯合國 華人 耿爽

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