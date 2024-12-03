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時隔3年開座談會 習近平：「帶路」建設一茬接著一茬幹

特派記者廖士鋒／北京3日電
中共中央總書記習近平在北京出席第四次「一帶一路」建設工作座談會並發表重要講話。(新華社)
中共中央總書記習近平在北京出席第四次「一帶一路」建設工作座談會並發表重要講話。(新華社)

中共官方2日高規格召開第四次「一帶一路建設工作座談會」，中共總書記習近平強調，在當前嚴峻複雜的國際環境下，推動共建一帶一路高質量發展，機遇和挑戰並存，他指出要重點推進共建一帶一路「機制」建設，「一茬接著一茬幹」。

據央視新聞，習近平在座談會上強調，近年來世界進入新的動盪變革期，單邊主義保護主義明顯上升，局部衝突和動盪頻發，在此背景下，推動共建一帶一路高質量發展，「必須妥善應對各種風險挑戰，有效克服地緣衝突影響，正確處理增強共建國家獲得感和堅持與我有利的關係，切實保障我國海外利益安全」。

習近平強調，要重點推進高質量共建一帶一路機制建設，完善共建一帶一路合作規劃統籌管理機制，完善硬聯通、軟聯通、心聯通協調推進機制，完善產業鏈供應鏈務實合作機制，完善新興領域國際交流合作機制，完善投融資多元化保障機制，完善風險防控內外協同機制，完善海外利益保障機制，完善高水平國際傳播機制，完善廉潔絲綢之路合作機制。

習近平指出，「要堅持一張藍圖繪到底，一茬接著一茬幹，勇於戰勝各種風險挑戰，堅定不移推進高質量共建一帶一路」。此外他還提到要「統籌推進重大標誌性工程和小而美民生項目建設，統籌鞏固傳統領域合作和穩步拓展新興領域合作」。

主持會議的中共政治局常委兼副總理丁薛祥表示，「總書記重要講話立意高遠，思想深邃，論述精闢，內涵豐富，為下一個金色10年推動共建一帶一路高質量發展提供了重要遵循，指引了前進方向」。他要求各地區各部門各單位要不斷強化戰略思維、安全意識、系統觀念、國際視野，以推進體系化機制化為重點，持續完善頂層設計，制定務實措施，深化對外合作，著力培育一批叫得響有分量的合作品牌，形成更多示範性、引領性的重大成果。

參加這場座談會的還有中共政治局常委蔡奇、中共政治局委員兼外長王毅、中共政治局委員兼副總理何立峰、中共政治局委員兼北京市委書記尹力、國務委員兼國務院秘書長吳政隆，另外央視鏡頭還顯示有多個省市自治區的一、二把手（推進一帶一路建設工作領導小組組長）、以及多個中央部委的一把手出席，包含國台辦主任宋濤、中聯部部長劉建超等人都在座。

公開資料顯示，「一帶一路」（絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路）由習近平於2013年提出，中共此前曾在2021年11月、2018年8月、2016年8月舉行過三次「一帶一路建設工作座談會」，這次是第四次舉行，且有三位中共政治局常委出席，規格略高於前面幾次座談會。

中共中央總書記習近平在北京出席第四次「一帶一路」建設工作座談會並發表重要講話。(...
中共中央總書記習近平在北京出席第四次「一帶一路」建設工作座談會並發表重要講話。(新華社)

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