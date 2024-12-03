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囤貨急急如律令 美商催中企快發貨：在川普上任前運來

中國新聞組／北京3日電
中美關稅戰再起，圖為在山東煙台準備運輸出口的汽車。(取材自觀察者網／視覺中國圖）
中美關稅戰再起，圖為在山東煙台準備運輸出口的汽車。(取材自觀察者網／視覺中國圖）

隨著美國當選總統川普威脅在就任第一天對中國、加拿大和墨西哥加徵關稅，金融時報注意到，來自上述三國的出口商正尋求將貨物提前發往美國。有中國物流公司表示，「客戶希望他們的貨物能夠趕在年底前、川普上任之前運過來」。

觀察者網報導，上周在北京舉行的中國國際供應鏈促進博覽會上，物流公司代表表示，在川普提出對中國商品徵收額外10%的關稅後，諮詢提前發貨的客戶數量有所增加。

「我們收到了很多詢問。」湖南物流公司浩通集團運營總監毛平說，尤其是在川普於11月25日發布關稅聲明後。中外運—日新國際物流代表張俊凱也表示，客戶諮詢的規模有所增加。

北美物流巨頭CH Robinson美洲副總裁斯裡·拉克斯馬納（Sri Laxmana）說，在川普宣布將對墨西哥和加拿大的所有商品徵收25%的關稅後24小時內，該物流集團已與客戶舉行了「無數次」會議。「在美國港口可能發生第二次罷工，以及中國進口商品關稅可能增加之前，一些托運人已經開始提前裝貨。」

還有兩家大型航運公司的代表表示，甚至在川普發出關稅威脅之前，客戶就已經開始要求提前裝載出口貨物。一位中國航運公司的代表說，川普提出要對中國進口商品加徵10%的關稅，進一步增加了不確定性。

彭博報導日前指出，由於川普將在上任後提高關稅，客戶急於提前下單，今年中國出口將創下歷史新高。根據其於11月15日至21日調查的分析師平均預測，相比去年同期，預計中國今年第四季度的出口增長率將加速至7%。這一預測相較於10月，也就是美國大選前的5%增幅有所提升，並將推動今年出口總額達到3.548兆美元，超過2022年的歷史最高紀錄。

「在未來幾個月裡，中國出口可能會受益於外國公司的恐慌性囤貨。」馬來亞銀行經濟學家艾麗卡·泰（Erica Tay）說道。而在川普確定將重新上台執政之後，「貿易戰幽靈」可能再度襲來，世界也正對新的保護主義形勢嚴陣以待，已經有眾多美國商家搶先從中國進口商品、搶單囤貨，一些小企業更是心急如焚、叫苦不迭。

川普 關稅 墨西哥

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