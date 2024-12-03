邊談邊叫陣？ 德外長批中援俄 王毅回敬「中國力勸、促和」

中共中央政治局委員、中國外交部長王毅（右）在北京同德國外長貝爾伯克（左）舉行第七輪中德外交與安全戰略對話。（新華社）

中國外交部長王毅 2日在北京與來訪的德國 外長貝爾伯克共同主持第七輪中德外交與安全戰略對話，二人直面中德之間包括電動車 關稅與俄烏戰爭等主要分歧。貝爾伯克在出發前指責中國援助俄羅斯經濟和武器，威脅到歐洲和平。中國外交部發言人林劍回應稱，中方堅決反對無端的指責和嫁禍於人，反對政治操弄。中德雙方邊談邊叫陣，專家則認為，貝爾伯克的強硬態度並不妨礙中德高層保持密切互動，雙方將在不確定性中梳理出確定性。

貝爾伯克在行前聲明指責中國為俄羅斯侵略烏克蘭提供經濟和武器援助，威脅到歐洲和平，表示將在訪問期間向中方提出這一點。貝爾伯克2日抵達北京，並與王毅會見。與此同時，中國外交部發言人林劍在下午的例行記者會上作此不客氣的回應。

據中國外交部新聞稿，外交部長王毅與貝爾伯克就烏克蘭危機交換了意見。貝爾伯克希望中方作為歐洲的合作夥伴為此發揮積極作用，王毅則全面系統闡述了中方致力於勸和促談的立場。

就中德關係，王毅表示，維持中德關係穩定發展首先要匡正戰略認知，國強必霸的歷史邏輯在中國不適用。他強調，今年是中德建立全方位戰略夥伴關係10周年，雙方應堅持相互尊重、相互理解，並在此基礎上進行互利合作；中德之間的差異不應成為合作障礙，分歧更不應是對抗的理由。中德關係不針對第三方，也不應受第三方影響。

貝爾伯克表示，德方重視對華關係，堅定奉行「一個中國政策」。面對動盪不安的世界，與中方維持坦誠對話、加強戰略溝通具有重要意義，有助於維持兩國關係的正確發展方向。德方讚賞中國為應對氣候變遷所發揮的正面作用。

就歐盟對中國電動車徵收反補貼關稅，王毅強調，「競爭應該是公平的，而不是零和遊戲」，歐盟此舉違反公平競爭和自由貿易原則，成為當前中歐之間的突出問題。他喊話德方、歐方客觀理性看待中國發展，採取積極務實對華政策，透過對話協商妥處貿易爭端。貝爾伯克則說，德方支持歐中繼續就電動車反補貼問題進行談判，爭取找到雙方都能接受的解決方案。

上觀新聞報導，相較於去年4月訪華，貝爾伯克此次訪中的時機和背景更為複雜。同濟大學德國研究中心主任鄭春榮分析，貝爾伯克向來對華強硬，而且德國明年2月將大選，抨擊中國或是向國內放話，為自己加分，以便爭取更多國內支持。但考慮到川普上台後的不確定性、德國經濟萎靡等背景，貝爾伯克對華示強並不明智。

展望中德關係，鄭春榮表示，在川普明年上台、德國政局變化等變因下，「中德關係面臨更多困難與挑戰，但並非毫無機遇」，雙方將從不確定性中梳理出確定性。