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德國外長訪華前 批中國對俄羅斯提供經濟、武器援助

中國新聞組／北京2日電
德國外交部長貝爾伯克。( 路透資料照片)
德國外交部長貝爾伯克。( 路透資料照片)

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）在對北京進行訪問前，指責中國為俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭提供武器，並威脅到歐洲和平。她並表示，此行將直面中德之間的主要分歧，包括電動車產業政策和俄烏戰爭等關鍵問題。貝爾伯克將在2日開啟訪華之行，並將與中國外交部長王毅舉行會談。

據彭博社報導，貝爾伯克在1日離開柏林機場前往北京進行為期兩天的訪問前，在一份電子郵件聲明中說：「作為聯合國安理會常任理事國，中國非但沒有承擔起維護世界和平與安全的責任，反而通過向俄羅斯提供經濟和武器援助來反對我們歐洲的核心利益。」

貝爾伯克表示，俄總統「普京對烏克蘭的野蠻侵略戰爭是對我們和平的直接威脅。我還將在北京談到，在我們與中國的關係中，我們不能簡單地忽視這一點」。歐盟正擬議制裁多家中國公司，因為這些公司被指幫助俄羅斯公司開發了攻擊烏克蘭的無人機。

貝爾伯克的發言人說，她將在北京與中國外交部長王毅會面，討論這一問題。訪華期間，貝爾伯克還將討論中國的人道主義狀況，以及歐盟10月開始對中國電動汽車徵收關稅的問題。

貝爾伯克說：「作為歐洲最大的經濟體，我們捍衛自己的利益，正如中國領導層捍衛自己的利益一樣」，並指「如果我們的經濟競爭被濫用於制度競爭，我們不會視而不見」。

貝爾伯克補充道，因此，德國「不會容忍其他國家違反國際遊戲規則，損害德國和歐洲工業的利益—無論是通過國家補貼的過度生產，還是在人權問題上，為了競爭優勢而無視國際勞工組織的核心勞工標準」。

2023年4月，貝爾伯克在訪華期間於北京舉行的新聞發布會上，與時任中國外長秦剛公開發生衝突。數月後，她在接受福克斯新聞頻道採訪時稱中國領導人習近平為「獨裁者」，遭到北京的嚴厲譴責。

據悉，這一次，貝爾伯克和王毅不會一起舉行新聞發布會。相反，貝爾伯克將在會後與記者交談。她還將在北京會見德企代表。

王毅 烏克蘭 德國

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