中聯俄空中戰略巡航 稱檢驗聯合行動力、不針對第3方
中國與俄羅斯11月29日在日本海相關空域組織實施第9次聯合空中戰略巡航，引發日韓強烈抗議。中國國防部1日回應強調，這次行動，有效檢驗提升兩國空軍的聯合訓練和行動能力，「不針對第三方」，與當前國際和區域局勢無關。
中國國防部1日以發言人張曉剛名義透過發布「答記者問」，就中俄兩軍11月29日在日本海相關空域組織實施第九次聯合空中戰略巡航，作出回應。
來源：微博
針對記者提問「日前，中俄兩軍舉行了聯合空中戰略巡航，有媒體稱，此次行動可能加劇地區緊張局勢，請問發言人有何評論？」張曉剛表示，11月29日至30日，中俄兩國空軍赴日本海、太平洋西部相關空域組織實施聯合空中戰略巡航，有效檢驗提升兩國空軍的聯合訓練和行動能力。他強調，「中俄聯合空中戰略巡航，是年度合作計畫內例行項目，不針對第三方，與當前國際和區域局勢無關」。
中俄兩軍自2019年起開始組織實施年度合作計畫，其中包括定期舉行兩國空軍的聯合空中戰略巡航，目前此類聯合空中戰略巡航已經進行了九次。這也是中俄軍方今年內第二次組織聯合空中戰略巡航。
根據中國官媒報導，在這次行動中，解放軍可以攜帶核武器的最新型轟6N戰略轟炸機首次亮相，參與中俄聯合巡航。報導稱，轟6N可以空中受油，因此能夠遠程奔襲，實施大區域巡航和防區外打擊。
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