中聯俄空中戰略巡航 稱檢驗聯合行動力、不針對第3方

11月29日至30日，中俄兩國在日本海相關空域組織實施第9次聯合空中戰略巡航，引發周邊國家警惕。（取材自微博）

中國與俄羅斯11月29日在日本 海相關空域組織實施第9次聯合空中戰略巡航，引發日韓強烈抗議。中國國防部 1日回應強調，這次行動，有效檢驗提升兩國空軍的聯合訓練和行動能力，「不針對第三方」，與當前國際和區域局勢無關。

中國國防部1日以發言人張曉剛名義透過發布「答記者問」，就中俄兩軍11月29日在日本海相關空域組織實施第九次聯合空中戰略巡航，作出回應。

來源：微博

針對記者提問「日前，中俄兩軍舉行了聯合空中戰略巡航，有媒體稱，此次行動可能加劇地區緊張局勢，請問發言人有何評論？」張曉剛表示，11月29日至30日，中俄兩國空軍赴日本海、太平洋西部相關空域組織實施聯合空中戰略巡航，有效檢驗提升兩國空軍的聯合訓練和行動能力。他強調，「中俄聯合空中戰略巡航，是年度合作計畫內例行項目，不針對第三方，與當前國際和區域局勢無關」。

中俄兩軍自2019年起開始組織實施年度合作計畫，其中包括定期舉行兩國空軍的聯合空中戰略巡航，目前此類聯合空中戰略巡航已經進行了九次。這也是中俄軍方今年內第二次組織聯合空中戰略巡航。