我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

穿泳衣挨轟「擦邊」…中國泳將劉湘：難道要穿羽絨？

不能多也不宜少 該持有幾張信用卡最划算？

中美換囚後 逾200美國人仍在中被拘留、禁出境

中國新聞組／北京2日電
拜登政府在最後的執政期完成一項與中國的「換囚協議」。圖為拜登與習近平上月16日在秘魯利馬亞太經合會場邊會面。(新華社)
拜登政府在最後的執政期完成一項與中國的「換囚協議」。圖為拜登與習近平上月16日在秘魯利馬亞太經合會場邊會面。(新華社)

美中日前罕見達成換囚協議，但據華爾街日報報導，目前仍有逾200名美國人在中國被拘留或執行強制措施，另有逾30人被禁止出境。他們主要涉及商業糾紛，但美國方面因受限於中國法律，難以有效處理。

報導指出，美中近日罕見地進行囚犯交換，顯示中國在一些備受關注，包括涉及間諜罪的個案上，願意與美國談判。但據非政府組織「中美對話基金會」（The Dui Hua Foundation）統計，目前仍有超過200名美國人被認為遭中國拘留或執行強制措施。此外，有超過30人被禁止離開中國，但能在中國境內自由活動。

報導表示，美中換囚反映兩國願意為雙方不穩定的關係作出努力。在最近換囚事件中，獲釋的美國人主要被指控涉及間諜罪。但很多被禁止離開中國的美國人，主要與民事案件有關，很少涉及政治，美國能否拯救他們仍是未知數。

報導訪問一名被禁止離開中國的美國女子，她捲入一宗涉及她前僱主所欠債務的民事訴訟，該公司獲美國資助，以中國為基地。她最近向某美國駐中國使館尋求協助，使館向她表示，像她這樣的個案並非罕見，使館能做到的是向中國外交部發出外交照會，並有可能陪同她出席法院的聽審。

該女子表示，她明白美國在如何提供幫助方面受到中國法律的限制。

另一名美國商人蔡亨利（Henry Cai，音譯）被困在中國與家人分開近7年。他約十年前在中國投資印刷電路板製造商，公司出現財政困難而不能償還欠債後，他被禁止離開中國。

蔡亨利表示，現在中國政府決定與美國交換囚犯，希望中國政府會在美國候任總統川普明年1月上任前，釋放被禁止離開中國的美國人。

不過，蔡亨利直言，他與家人不會為換囚事件感到太開心，因為自從2017年他被禁止離境後，他曾多次抱有希望，也經歷幾次失望。

中國外交部回覆華爾街日報表示，被禁止離開中國的做法是根據法律。美國駐中國大使館表示，美國駐中國大使經常向中國高層官員提出有關一些美國人被禁止離境的問題，「某些出境禁令不透明的情況是美國重大關注的問題」。

華爾街 間諜 投資

上一則

大澳擱淺鯨魚不治 解剖見大型帆布袋 學者：阻進食致虛弱

下一則

一簽多行恢復 內地客湧港感受聖誕 有稱「除商場沒太多景點」

延伸閱讀

聖誕老人行情、賴過境美…5件國際事不可不知

聖誕老人行情、賴過境美…5件國際事不可不知
紐時稱美國可能把核武交還烏克蘭 白宮國安顧問否認

紐時稱美國可能把核武交還烏克蘭 白宮國安顧問否認
夏威夷僑宴接下美國旗 賴清德：台美情誼堅若磐石

夏威夷僑宴接下美國旗 賴清德：台美情誼堅若磐石
擠下6連霸日本 2024最強護照新加坡奪冠 這3國墊底

擠下6連霸日本 2024最強護照新加坡奪冠 這3國墊底

熱門新聞

前中共政治局委員薄熙來（右）之子薄瓜瓜（左）在台灣結婚的消息，大陸官方27日首度回應，但僅強調「我們對此沒有評論，反對對此進行惡意炒作」。圖為2007年中共元老薄一波逝世後，薄氏父子兩人合影。（路透資料照片）

中國官方首度回應薄瓜瓜在台灣結婚 幾句話帶過

2024-11-27 01:00
蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
女子指控她就是躺在圖中的某中醫診所治療間時被醫師性侵。（取材自瀟湘晨報）

中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了

2024-11-29 08:30
山東一名富翁立遺囑要求小他近20歲的女大學生太太「至死不得改嫁」，被法官認定違背公序良俗，判定無效。（示意圖／報系資料照）

山東富翁娶小20歲妻 立遺囑要她「至死不得改嫁」 法官打臉了

2024-11-28 07:30
苗華（右）落馬反映習近平對軍方的恐怖統治。（中國軍網）

苗華被戴頭套帶走？習近平公開羞辱軍委 曝「恐怖統治」

2024-11-29 01:30
中國加密貨幣創業家孫宇晨豪擲620萬美元標下用膠帶黏在牆上的香蕉組成的概念藝術作品。圖為名為「喜劇演員」的概念藝術作品資料圖。歐新社

當眾吃掉一根620萬香蕉 幣圈富豪孫宇晨：比別的好吃

2024-11-29 12:53

超人氣

更多 >
文化差異 華人門前掛飾遭對街鄰居投訴

文化差異 華人門前掛飾遭對街鄰居投訴
紐約市無證客近6萬罪犯 逾千名黑幫 ICE：對庇護政策「沮喪」

紐約市無證客近6萬罪犯 逾千名黑幫 ICE：對庇護政策「沮喪」
紐約16歲少年用中國製雷射筆照眼失明 父怒告亞馬遜

紐約16歲少年用中國製雷射筆照眼失明 父怒告亞馬遜
哈利、梅根要離婚？家門口被拍到搬家卡車 傳早已分居

哈利、梅根要離婚？家門口被拍到搬家卡車 傳早已分居
百日新政 川普將優先實施減稅 還有終止疫情補貼、限制糧食券、驅逐無證…

百日新政 川普將優先實施減稅 還有終止疫情補貼、限制糧食券、驅逐無證…