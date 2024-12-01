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薄瓜瓜婚禮片流出 他致辭代父喊冤：薄熙來為大局犧牲

中國新聞組／北京1日電
前中共政治局委員薄熙來（右）之子薄瓜瓜（左）日前在婚禮上為父親喊冤，稱他是「為大局犧牲」。圖為2007年中共元老薄一波逝世後，薄氏父子兩人合影。（路透資料照片）
前中共政治局委員薄熙來（右）之子薄瓜瓜（左）日前在婚禮上為父親喊冤，稱他是「為大局犧牲」。圖為2007年中共元老薄一波逝世後，薄氏父子兩人合影。（路透資料照片）

中共重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜在台成婚，婚宴影片近日陸續流出，其中一段薄瓜瓜致詞的部分格外引人注意。據社群媒體X「李老師不是你老師」發布的貼文，薄瓜瓜中英文夾雜致詞，公開替父母薄熙來與谷開來喊冤，宣稱「他們是忍辱負重、為人民大局犧牲」。

中央社、自由亞洲電台報導，薄瓜瓜日前與台灣宜蘭縣羅東博愛醫院創辦人許文政孫女許惠瑜在新竹舉行婚禮，因薄瓜瓜「紅三代」的背景，加上雙親在中共政治鬥爭中落敗，令這場婚禮備受矚目。

婚宴全程未對外公開，也未見政治人物或名人出席，直到近期才陸續有婚禮內部的畫面曝光在X平台上，包括新人在賓客面前跳舞以及一紅一黃的舞龍舞獅表演。

薄瓜瓜身穿白色西裝向賓客致意。他在致詞時說，「家為小義，國為大義，國家為重，心懷大義。我爸爸媽媽以身作則，慷慨激昂，忍辱負重，為人民為大局犧牲」。

薄瓜瓜在致詞時也提到台灣，「她（許惠瑜）也跟我宣揚台灣8年之久，來到才知道，的確是水果甜、人更甜」，「所有人都好溫柔，就連這幾天在電視上評論我的，不管說什麼，台灣腔一出，我就感覺很親切」。

薄熙來是中共元老薄一波之子，一度「入常」呼聲頗高，曾被認為是習近平角逐大位的強而有力競爭者。2013年9月中國法院宣判薄熙來涉嚴重違紀違法，依受賄、貪汙、濫用職權等罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產，關入秦城監獄至今。

谷開來則在2012年因捲入英國商人海伍德（Neil Heywood）命案，被指涉嫌殺害海伍德，判處死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身。

薄瓜瓜從父母被判刑以來一直留在海外，行事轉趨低調，現年37歲的他1998年起到英國牛津大學求學，後於哈佛大學、哥倫比亞大學求學。2016年取得法學博士學位，在美通過律師資格考試，曾在紐約律師事務所實習、也曾在加拿大集團任分析師。

薄瓜瓜婚宴出現黑傘組成人牆擋鏡頭。（記者黃義書／攝影）
薄瓜瓜婚宴出現黑傘組成人牆擋鏡頭。（記者黃義書／攝影）

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