中對9國免簽首日 入境客增104% 日傳擬簡化中國公民簽證

從11月30日零時許開始，上海浦東國際機場陸續迎來政策實施後的首批入境旅客。圖為上海機場邊檢增派100名外語志願服務隊民警，為出入境旅客提供服務。(圖／上海機場邊檢提供)

11月30日零點起，中國對保加利亞、羅馬尼亞、克羅埃西亞、蒙特內哥羅、北馬其頓、馬爾他、愛沙尼亞、拉脫維亞、日本 持普通護照人員試行免簽政策。此外，中方同步優化入境政策，將交流訪問納入免簽事由，將免簽停留期限自現行15日延長至30日。攜程數據顯示，免簽首日，9個新增免簽國入境遊客同比增長104%。另有日媒稱，日本正考慮推進簡化中國公民赴日簽證 手續。

香港文匯報報導，從11月30日零時許開始，浦東國際機場陸續迎來政策實施後的首批入境旅客。乘坐9C6938航班（關西—浦東）入境的日本籍旅客綿部良介成為該口岸首批享受免簽新政的旅客，他在順利辦妥入境邊檢手續後，向正在執勤的上海機場移民管理警察說：「我們和中國一家自動化機械製造企業達成了合作意向，有了免簽政策，我來中國洽談合作變得更加方便。」

30日0時50分許，乘坐D7330航班（吉隆坡—浦東）入境的澳洲 籍旅客Mandle Corin兄弟是建築設計專業的學生，由於免簽停留期限從15日延長至30日，他們打算在中國停留四周左右，開啟江浙滬「深度遊」。

另一邊，一個由10位日本遊客組成的旅遊團也將在12月5日落地上海。春秋旅遊表示，這將是2024年11月30日起恢復對日本遊客短期入境的免簽政策後，春秋旅遊日本公司組織的首個赴華旅遊團。值得一提的是，這10位日本遊客平均年齡在70歲以上，都是第一次來中國遊玩。

「免簽朋友圈」的不斷擴充，持續利好中國入境旅遊市場。攜程數據顯示，11月30日免簽首日，9個新增免簽國入境遊客同比增長104%。其中，日本遊客入境旅客數同比增長107%。

攜程方面表示，免簽便利性疊加近距離、滑雪資源豐富、價格優惠等因素，中國正在成為日本滑雪愛好者的新選擇。攜程數據顯示，今年12月，中國熱門滑雪目的地的日本旅客訂單數大漲150%，吉林市、烏魯木齊、哈爾濱、長春和張家口成為日本遊客增幅最快的TOP 5滑雪目的地。其中，吉林市日本旅客訂單同比增長267%，烏魯木齊日本旅客訂單同步增長162%，哈爾濱、長春和張家口分別同比增長105%、103%、75%。

另據上海機場邊檢站介紹，隨著免簽政策紅利進一步釋放，從歐洲、日本等多地直飛上海的航班熱度大漲，預計後續利用免簽政策訪華的外籍旅客會持續增多，該站將及時關注航班動態，全流程優化旅客通關體驗，吸引更多外籍人員訪華商貿合作、旅遊觀光、交流訪問。

另據日本讀賣新聞報導，日本正在考慮推進簡化中國公民赴日簽證的申請手續。日本共同社報導則指出，中國國內經濟減速，希望此舉促進與日本的經濟交流和貿易。然而由於無差別殺人傷人案頻發等，對安全的不安情緒升溫，赴華人員能否大幅增多尚難預測。