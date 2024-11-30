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CES將開幕 多名中企人士持邀請函仍被美拒發簽證

記者陳湘瑾／即時報導
美國消費性電子展（Consumer Electronics Show，CES）即將於明年初舉行，近期有許多中國參展企業的員工表示，儘管持有參展邀請函，仍被拒發美國簽證。圖為2024年消費性電子展（CES）。(路透)
美國消費性電子展（Consumer Electronics Show，CES）即將於明年初舉行，近期有許多中國參展企業的員工表示，儘管持有參展邀請函，仍被拒發美國簽證。圖為2024年消費性電子展（CES）。(路透)

美國消費性電子展（Consumer Electronics Show，CES）即將於明年1月8日至10日舉行，目前已有四千多家企業參展，但近期有許多中國參展企業的員工表示，儘管持有參展邀請函，仍被拒發美國簽證。有相關人士認為，這是美國政府意圖減少中美交流的又一個例證。

新加坡《聯合早報》引述香港《南華早報》29日報導，一位28歲北京科技公司市場人員表示，在申請簽證時提供了CES邀請函，但仍被拒簽，面試官似乎完全沒考慮這個邀請函的內容，在與業內同事交流後，她得知許多其他企業也面臨類似問題，「如果提到參加CES，簽證被拒的可能性高達90%。」

紐約諮詢公司iMpact創始人佩雷拉（Chris Pereira）在LinkedIn上表示，他近期在一場針對中國公司的活動時發現，參會的40家公司中約一半員工持有CES正式邀請函，仍被拒簽，「這對CES這類展覽來說前所未聞，即使在新冠疫情期間申請，都可以獲得參加CES的簽證。」佩雷拉認為，這是美國政府意圖減少中美交流的又一個例證。在此之前，美政府已經減少了中美航班、貿易和對話。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇表示，CES是中國企業與全球企業交流合作的重要平台，多年來中國企業一直是主要參展力量。希望美國採取切實行動，減少簽證與入境等政策障礙，支持兩國在商務、科技等領域的更多交流。

自1991年以來，中國企業一直在CES上保持著強大影響力。南華早報統計，2018年共計有1551家中企參加CES，創下歷史紀錄，佔所有參展商三分之一以上。但此後受中美貿易爭端及疫情影響，陸企參與CES的人數大幅波動。2019年下降到1213家，在2020年跌至約1000家，2021年驟降到210家，2022年為159家，2023年略升493家。2024年1月，因中美貿易關係相對緩和，CES展會上的陸企數量大幅增加，至1114家。

CES 簽證

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