中國資深媒體人董郁玉被重判7年 美國表聲援

在中共官媒光明日報長期任職的非黨員董郁玉，被依間諜罪重判7年。（圖／取自微博）

針對中共黨媒光明日報評論部副主任董郁玉昨(29)天被依間諜 罪重判7年，美國國務院 發言人米勒及美國駐中國大使伯恩斯分別發表聲明給予聲援。米勒並表示，美國支持董郁玉和他的家人，並呼籲中國立即無條件釋放他。

董郁玉昨天上午被北京市第二中級人民法院依間諜罪判刑7年後，伯恩斯（Nicholas Burns）昨天傍晚透過X 平台帳號對這項判決發表聲明。

伯恩斯表示，他譴責中國以間諜罪判處新聞從業人員董郁玉7年徒刑。中國憲法保障其人民的言論自由，而董郁玉因為行使了自己的言論自由權而遭受懲罰，是不公正的。

米勒（Matthew Miller）則在台北時間今天凌晨以「對中華人民共和國記者董郁玉的不公正判刑」為題發表聲明指出，美國譴責中國29日以據稱的「間諜罪」，將董郁玉不公正地判刑7年監禁。

他表示，董郁玉的被捕和被判刑，凸顯中國未能履行其根據國際法做出的承諾，以及本國憲法對其所有公民所做的保證，包括言論自由和出版自由的權利。

米勒提到，我們讚揚董郁玉作為資深記者和編輯所做的工作，以及他對美中民間關係所作出的貢獻，包括作為哈佛大學尼曼研究員（Nieman Fellow）所做的貢獻。我們支持董郁玉和他的家人，並呼籲立即無條件釋放他。

2022年2月間，董郁玉與一名日本 外交官共進午餐時，2人突然被警方帶走。數小時後，該名日本外交官獲釋，但董郁玉從此失去自由，一直被關押。2023年7月，董郁玉曾出庭接受過不公開審訊，此後仍無音訊，直到昨天被判刑。

董郁玉曾任光明日報評論部副主任兼專欄作家。紐約時報2023年報導提到，董郁玉數十年來勤於筆耕，且一直與外交官和記者等外國人士保持頻繁往來，部分原因是為了寫作需要。但報導引述董郁玉的家人指出，中國如今正將這些來往關係視為證據，並認為他可能是日本或美國間諜。