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中國資深媒體人董郁玉被重判7年 美國表聲援

中央社北京30日電
在中共官媒光明日報長期任職的非黨員董郁玉，被依間諜罪重判7年。（圖／取自微博）
在中共官媒光明日報長期任職的非黨員董郁玉，被依間諜罪重判7年。（圖／取自微博）

針對中共黨媒光明日報評論部副主任董郁玉昨(29)天被依間諜罪重判7年，美國國務院發言人米勒及美國駐中國大使伯恩斯分別發表聲明給予聲援。米勒並表示，美國支持董郁玉和他的家人，並呼籲中國立即無條件釋放他。

董郁玉昨天上午被北京市第二中級人民法院依間諜罪判刑7年後，伯恩斯（Nicholas Burns）昨天傍晚透過X 平台帳號對這項判決發表聲明。

伯恩斯表示，他譴責中國以間諜罪判處新聞從業人員董郁玉7年徒刑。中國憲法保障其人民的言論自由，而董郁玉因為行使了自己的言論自由權而遭受懲罰，是不公正的。

米勒（Matthew Miller）則在台北時間今天凌晨以「對中華人民共和國記者董郁玉的不公正判刑」為題發表聲明指出，美國譴責中國29日以據稱的「間諜罪」，將董郁玉不公正地判刑7年監禁。

他表示，董郁玉的被捕和被判刑，凸顯中國未能履行其根據國際法做出的承諾，以及本國憲法對其所有公民所做的保證，包括言論自由和出版自由的權利。

米勒提到，我們讚揚董郁玉作為資深記者和編輯所做的工作，以及他對美中民間關係所作出的貢獻，包括作為哈佛大學尼曼研究員（Nieman Fellow）所做的貢獻。我們支持董郁玉和他的家人，並呼籲立即無條件釋放他。

2022年2月間，董郁玉與一名日本外交官共進午餐時，2人突然被警方帶走。數小時後，該名日本外交官獲釋，但董郁玉從此失去自由，一直被關押。2023年7月，董郁玉曾出庭接受過不公開審訊，此後仍無音訊，直到昨天被判刑。

董郁玉曾任光明日報評論部副主任兼專欄作家。紐約時報2023年報導提到，董郁玉數十年來勤於筆耕，且一直與外交官和記者等外國人士保持頻繁往來，部分原因是為了寫作需要。但報導引述董郁玉的家人指出，中國如今正將這些來往關係視為證據，並認為他可能是日本或美國間諜。

間諜 日本 國務院

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