中國「空軍遠航邁大步」 首派轟6N與俄巡航日本海空域

中國國防部在官網公布，根據中俄兩軍年度合作計畫，雙方29日在日本海相關空域組織實施第9次聯合空中戰略巡航。(新華社)

中國國防部官網29日宣布，根據中俄兩軍年度合作計畫，11月29日，雙方在日本 海相關空域組織實施第九次「聯合空中戰略巡航」。這是繼7月25日後，中俄兩軍再次進行聯合空中戰略巡航。這次聯合行動的最大亮點是中國首次派出國產遠程戰略轟炸機轟6N參與巡航任務，也是中國空軍「走出去」戰略邁出的重大一步。另外，中俄戰機一度進入南韓 東部和南部海域的防空識別區，南韓派遣戰機升空應對。

對於解放軍 近日行動，日本防衛省近日曾於27、28日分別通報稱，27日偵測到解放軍海軍的052C型驅逐艦西安號，通過琉球、宮古島之間的海域，往東南朝太平洋方向航行；28日，偵測到解放軍海軍054A型巡防艦益陽號，通過琉球、宮古島之間的海域，往東南朝太平洋方向航行。

此外，28日凌晨，日本防衛省還在長崎縣對馬的西南方約70公里處，偵測到解放軍海軍054A型巡防艦棗莊號，通過對馬海峽，往東北朝日本海方向航行。對於上述巡動，日本防衛省均稱有出動巡邏機持續警戒、監控。

據中方說法，所謂「中俄聯合戰略巡航」旨在進一步發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，提升兩軍戰略協作水準和聯合行動能力，共同維護全球戰略穩定。中國也多次強調這是中俄兩軍年度合作計畫內項目，行動不針對第三方。

央視旗下新媒體「玉淵譚天」報導，這次聯合行動的最大亮點是中國首次派出國產遠程戰略轟炸機轟6N參與巡航任務，這是轟6N轟炸機首次出現在中俄聯合空中戰略巡航中，這也是中國空軍「走出去」戰略邁出的重大一步。此次出現的新機型，意味著什麽？

轟6N的最大特點是可以進行空中受油，空中加油補給是空軍力量「走出去」的關鍵一環。如果空中加油機配合行動，可以在不降落補給的情況下，增加轟炸機的續航里程和時間，使得戰略巡航的範圍更廣。此前，中俄雙方巡航最遠範圍已抵達過白令海等高緯度地區，此次轟6N的加入，代表中方自主遠航能力又邁出了一步。

另據韓聯社、路透報導，中國和俄羅斯合共11架軍機29日於日本海進行聯合空中巡邏，並在未預先通知下，一度進入南韓東部和南部海域的防空識別區，其後離開，未侵犯南韓領空，南韓派遣戰機升空應對。