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中國「空軍遠航邁大步」 首派轟6N與俄巡航日本海空域

記者陳政錄／綜合報導
中國國防部在官網公布，根據中俄兩軍年度合作計畫，雙方29日在日本海相關空域組織實施第9次聯合空中戰略巡航。(新華社)
中國國防部在官網公布，根據中俄兩軍年度合作計畫，雙方29日在日本海相關空域組織實施第9次聯合空中戰略巡航。(新華社)

中國國防部官網29日宣布，根據中俄兩軍年度合作計畫，11月29日，雙方在日本海相關空域組織實施第九次「聯合空中戰略巡航」。這是繼7月25日後，中俄兩軍再次進行聯合空中戰略巡航。這次聯合行動的最大亮點是中國首次派出國產遠程戰略轟炸機轟6N參與巡航任務，也是中國空軍「走出去」戰略邁出的重大一步。另外，中俄戰機一度進入南韓東部和南部海域的防空識別區，南韓派遣戰機升空應對。

對於解放軍近日行動，日本防衛省近日曾於27、28日分別通報稱，27日偵測到解放軍海軍的052C型驅逐艦西安號，通過琉球、宮古島之間的海域，往東南朝太平洋方向航行；28日，偵測到解放軍海軍054A型巡防艦益陽號，通過琉球、宮古島之間的海域，往東南朝太平洋方向航行。

此外，28日凌晨，日本防衛省還在長崎縣對馬的西南方約70公里處，偵測到解放軍海軍054A型巡防艦棗莊號，通過對馬海峽，往東北朝日本海方向航行。對於上述巡動，日本防衛省均稱有出動巡邏機持續警戒、監控。

據中方說法，所謂「中俄聯合戰略巡航」旨在進一步發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，提升兩軍戰略協作水準和聯合行動能力，共同維護全球戰略穩定。中國也多次強調這是中俄兩軍年度合作計畫內項目，行動不針對第三方。

央視旗下新媒體「玉淵譚天」報導，這次聯合行動的最大亮點是中國首次派出國產遠程戰略轟炸機轟6N參與巡航任務，這是轟6N轟炸機首次出現在中俄聯合空中戰略巡航中，這也是中國空軍「走出去」戰略邁出的重大一步。此次出現的新機型，意味著什麽？

轟6N的最大特點是可以進行空中受油，空中加油補給是空軍力量「走出去」的關鍵一環。如果空中加油機配合行動，可以在不降落補給的情況下，增加轟炸機的續航里程和時間，使得戰略巡航的範圍更廣。此前，中俄雙方巡航最遠範圍已抵達過白令海等高緯度地區，此次轟6N的加入，代表中方自主遠航能力又邁出了一步。

另據韓聯社、路透報導，中國和俄羅斯合共11架軍機29日於日本海進行聯合空中巡邏，並在未預先通知下，一度進入南韓東部和南部海域的防空識別區，其後離開，未侵犯南韓領空，南韓派遣戰機升空應對。

據報導，南韓政府29日表示，已針對中俄兩國軍用飛機在未通知韓方的情況下進入韓國防空識別區提出「嚴重抗議」。29日在北京舉行的中國外交部例行記者會上，有記者詢問發言人毛寧能否確認中俄當天的聯合空中巡航是在國際空域還是中俄領空？但毛寧僅表示，「這個問題建議向中方主管部門了解」。

中國國防部在官網公布，根據中俄兩軍年度合作計畫，雙方29日在日本海相關空域組織實...
中國國防部在官網公布，根據中俄兩軍年度合作計畫，雙方29日在日本海相關空域組織實施第9次聯合空中戰略巡航。(央視截圖)

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