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波羅的海海底電纜被斷風波 立陶宛驅逐3中使館員

中國新聞組／北京30日電

波羅的海海底電纜最近遭切斷，中國貨船疑似涉及這起事件，立陶宛外交部29日宣布驅逐3名中國使館工作人員，未闡明確切原因，但提及他們涉及違反「維也納公約」和立陶宛法律的活動。

中央社引述法新社報導，瑞典領海內波羅的海兩條海底電纜本月稍早時被切斷，其中一條從瑞典哥特蘭島（Gotland Island）延伸至立陶宛。

據報導，中國散裝貨船伊鵬3號（Yi Peng 3）疑似涉及這起事件，根據追蹤網站，當海底電纜被切斷時，大約在這段時間，伊鵬3號曾航行在電纜上方。

立陶宛外交部29日發表聲明指出，中國使團三名工作人員已「被（立陶宛政府）宣告不受該國歡迎」。

但立陶宛外交部未闡明驅逐他們的確切原因，只提及他們涉及「違反『維也納公約』及立陶宛共和國法律的活動」。

立陶宛當局27日指出，正與瑞典及芬蘭設立聯合小組，在歐洲檢察署（Eurojust）支持下，調查海底電纜遭破壞事件。美國之音報導，這起事件牽扯到一艘中國船隻，瑞典稍早已請求北京方面配合調查。但中國否認對這起事件負有任何責任，並於稱「願意配合」調查。

2021年，立陶宛政府允許台灣以「台灣」為名在當地設立代表處，之後與北京當局關係陷入緊張。港媒報導，中國與立陶宛關係正處於「冰封」期。

立陶宛 瑞典

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