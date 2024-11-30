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備戰關稅戰 中國「縮短」豁免期 美124產品僅延長3個月

記者陳政錄、葉文義／綜合報導
中國公告第16次延長對美商品加徵關稅豁免期限。圖為深圳蛇口貨櫃碼頭。（新華社）
中國公告第16次延長對美商品加徵關稅豁免期限。圖為深圳蛇口貨櫃碼頭。（新華社）

中國國務院關稅稅則委員會29日公告，自2024年12月1日至2025年2月28日，對包括印刷電路用覆銅板、鎳鎘蓄電池、光通信設備的雷射收發模組等124項產品，繼續不加徵為反制美國301條款措施所加徵的關稅。在美中關稅戰一觸即發之際，北京似在累積對抗美國的籌碼而作上述宣布，受各界關注。

這次是中國第16次排除延期清單的公告，是針對第14次排除延期清單30日到期的對應措施。

值得關注的是，這次對美國商品延長加徵關稅豁免期限為三個月，相較此前多次都是延長七個月以上，此次延長期限卻大幅縮小。同時，另一批涉及95項商品的豁免期限也是在2025年2月底到期，北京當局似乎意料到川普明年1月20日上任後，難以避免的關稅大戰，屆時至少還有一些應對的措施，為關稅戰預作準備。

川普2017年擔任美國總統時，對中國進口商品啟動301調查，並數次對中國產品加徵關稅，打響兩國貿易戰，後隨著美國貿易代表署恢復部分中國輸美產品301條款關稅豁免措施等，中國也根據相關限制期限，滾動式公布對美加徵關稅商品的排除延期清單。

2018年川普政府對中國商品加徵301關稅後，中國實施相應的反制措施，目前為止，共推出4批對美加徵關稅的反制清單、4輪新增排除清單，以及16次延期排除清單，涉及商品總額約1500億美元(約1兆人民幣)。截至2023年數據，中國對美加權平均關稅稅率為14.7%，涉及商品總額占2023年中國自美總進口額的73.3%。

自2018年起，美國依據「1974年貿易法」第301條款，針對價值高達3700億美元的中國進口產品，分4批課徵7.5%至25%不等的懲罰性關稅。拜登政府今年又針對電動車、電池零件、半導體、醫療手套及口罩等，共價值180億美元的中國進口產品，加徵25%至100%不等的懲罰性關稅。

關稅 川普 國務院

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