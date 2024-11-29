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李顯龍：以資政身份訪中 可用較長遠角度討論新中關係

記者黃國樑／即時報導
新加坡國務資政李顯龍星期五（11月29日）在上海接受新加坡媒體的訪問。 (圖自聯合早報)
新加坡國務資政李顯龍星期五（11月29日）在上海接受新加坡媒體的訪問。 (圖自聯合早報)

新加坡聯合早報報導，正在中國進行訪問的新加坡國務資政李顯龍29日在上海接受新加坡媒體採訪時談到以不同身分訪華的感受。李顯龍表示，卸任後首次以資政身分訪問中國，跟過往擔任總理不同的是，他可以用比較長遠的角度和廣闊的觀點，去討論新中關係須解決的問題或可增加合作的領域。

應中方邀請，新加坡國務資政李顯龍11月24日至29日訪華。這是他今年5月卸任總理以來首次訪問中國。六天內，他前往蘇州、北京、上海等多地參訪，行程緊湊。現年72歲的李顯龍在擔任新加坡總理20年，今年5月正式卸任，交棒給黃循財。他主政期間曾14次訪問中國。

李顯龍表示，擔任總理時，所有新中合作項目和須要討論的課題，都由他直接負責，所以在與中方領導人會面時，必須直接觸及這些課題。

而卸下總理職務之後，李顯龍說，他不再是直接負責人，可以用比較長遠的角度去討論新中關係，用比較廣闊的觀點來考慮雙方可以增加合作的領域，有什麼須要解決的問題，或者國際局勢會如何影響新中合作。

李顯龍說，新中合作項目繁多，合作既深且廣，總有做不完的工作，「我是幫總理在這方面多做一點。我看這對政府有好處、對企業有好處、對人民、對新加坡都是有益的。

此外，李顯龍也提到，從在國際媒體和新加坡媒體上閱讀關於中國的訊息，和親身到中國是不一樣的。他卸任後到中國訪問，可以繼續了解中國優先考慮的事項，以及新加坡可以如何沿著中國的計劃展開合作。

新加坡 李顯龍

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