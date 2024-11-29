中抗川普打「供應鏈戰爭」？ 紐時報導被酸「拿錯劇本」

中國領導人向揚言對中國徵收新關稅的川普發出明確的信息： 如果攻擊我們，我們的還擊會更狠。圖為參觀者在鏈博會與一款人形機器人合影。(新華社)

美國媒體紐約時報 昨刊出報導，稱中國大陸對抗美國下屆總統川普的新招數，是發起「供應鏈 戰爭」，並舉例Skydio無人機在美大選前被中方制裁致其電池供應鏈被切斷就是其一。不過這種說法馬上遭到大陸官媒環球時報的回嗆，稱Skydio被制裁是因其對台軍售，點名批評紐時這種論點是「拿錯了劇本」。

紐約時報昨刊出報導指出，中國大陸在美大選前切斷了Skydio至關重要的電池供應，讓這家美國最大無人機製造商只得匆忙尋找新的供應商，減緩了其向包括美國軍方在內的客戶的交付速度。此舉背後是中國大陸領導人向川普發出的信息：如果打擊我們，我們會更猛烈地反擊。

而9月，中國大陸當局還指責Calvin Klein和Tommy Hilfiger母公司PVH「歧視」新疆 產品，並依循其不可靠實體清單框架對該公司展開調查。這是北京第一次懲罰一家為遵守美國貿易規則而將新疆棉花從其供應鏈中剔除的外國公司。

報導引述專家表示，中國的意圖可能是迫使企業重新考慮自身的商業行為。諮詢公司Control Risks的中國問題專家安德魯·吉洛姆說，「他們希望企業知道，過於積極地遵守美國和其他國家的法規是有代價的」，他認為，這種戰略正在演變成一種看起來更像「供應鏈戰」的戰略。

報導並指「中國共產黨的小報『環球時報』」的一篇社論還慶祝了對Skydio制裁的成功，還在標題中指出，「被中方制裁的美企『喊疼』撕開美式假面」，Skydio的解決方案很簡單。不要「充當美國遏制中國的工具」，否則就要「持續承擔這樣做的後果」。

對於紐時的報導，大陸官媒環球時報昨很快以社評「回擊」指出，紐時指責中方制裁美國無人機企業斯凱迪奧（Skydio）是搞「供應鏈戰」，卻隻字不提該公司是因涉及美對台軍售才遭中方制裁的事實。通過發明一個新詞來行使話語霸權，給包括中國在內的其他國家扣帽子，是美國一些媒體、智庫慣用的招數。

社評指出，正是美國等少數國家掀起「供應鏈戰」，把「共贏鏈」搞成了「封鎖鏈」、「對抗鏈」，給原本順暢運行的全球供應鏈帶來了干擾和破壞。它們狹隘地把貿易逆差當作「吃虧」，強行裹挾民意，通過加徵關稅來扭轉所謂的「不公平貿易」，最後的結果只能是讓本國消費者承擔更多的代價。

供應鏈是屬於全球的，不是屬於某家企業或某個國家的，更不應把供應鏈拿來當作武器。中國始終致力於維護全球產業鏈供應鏈穩定通暢，既是全球產業鏈供應鏈合作的參與者、受益者，也是經濟全球化堅定的維護者、建設者。說中國打「供應鏈戰」的人拿錯了劇本。