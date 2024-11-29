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中國宣布 與俄羅斯在日本海空域「聯合空中戰略巡航」

記者陳政錄／即時報導
中俄聯合空中戰略巡航今年多次舉行，圖為2022年巡航畫面。（中新社影片截圖）
中俄聯合空中戰略巡航今年多次舉行，圖為2022年巡航畫面。（中新社影片截圖）

中國國防部29日宣布，根據中俄兩軍年度合作計劃，11月29日，雙方在日本海相關空域組織實施第9次「聯合空中戰略巡航」。這是繼7月25日後，中俄兩軍再次進行聯合空中戰略巡航。

中國國防部網站於29日中午，做出上述訊息發布。

對於共軍近日行動，日本防衛省近日曾於27、28日分別通報訊息稱，27日偵測到共軍海軍的052C型驅逐艦西安號，通過琉球、宮古島之間的海域，往東南朝太平洋方向航行；28日，偵測到共軍海軍054A型巡防艦益陽號，通過琉球、宮古島之間的海域，往東南朝太平洋方向航行。

此外，28日凌晨，日本防衛省還在長崎縣對馬的西南方約70公里處，偵測到共軍海軍054A型巡防艦棗莊號，通過對馬海峽，往東北朝日本海方向航行。對於上述巡動，日本防衛省均稱有出動巡邏機持續警戒、監控。

據中方說法，所謂「中俄聯合戰略巡航」旨在進一步發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，提升兩軍戰略協作水準和聯合行動能力，共同維護全球戰略穩定。中國也多次強調這是中俄兩軍年度合作計畫內項目，行動不針對第三方。

上一次，中俄兩軍曾於7月25日進行第8次「聯合空中戰略巡航」，相較過去多在日本海、東海相關空域進行，該次罕見提到是在「白令海」舉行聯合空中戰略巡航，因此，除了日本防衛省按慣例通報外，美國北美防空司令部也宣布，偵測到2架Tu-95與2架轟六轟炸機，進入美國阿拉斯加的防空識別區，因此派戰機升空進行攔截監控。

不過，當時中國國防部發言人張曉剛也對巡航引發美方關注回應說，行動「不針對第三方，符合相關國際法和國際實踐，與當前國際和地區局勢無關。」

除了「聯合空中戰略巡航」，中俄兩軍也多次舉行海上聯合巡航，例如今年7月初，中俄兩軍兩國海軍艦艇編隊在太平洋西部和北部相關海域，展開第4次海上聯合巡航。

日本 共軍 國防部

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