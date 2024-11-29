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中共中央軍委苗華 涉嚴重違紀落馬 停職調查

特派記者廖士鋒／北京報導
中共中央軍委委員苗華28日證實被查，他最後公開現身於10月7日，慶祝新疆生產建設兵團成立70年。(中新社)
中共中央軍委委員苗華28日證實被查，他最後公開現身於10月7日，慶祝新疆生產建設兵團成立70年。(中新社)

中國國防部28日在記者會主動宣布，解放軍上將、中共中央軍委委員苗華涉嚴重違紀，中共中央決定對苗華停職檢查。苗華是繼前中國國防部長李尚福之後，近年第二位落馬的現任中共中央軍委委員。

李尚福原為中央軍委委員、中國國務委員兼國防部長，去年8月底被查，而李尚福的前任、出身火箭軍的魏鳳和，雖已退休但也在去年9月底被查。李、魏皆已被開除黨籍、軍籍，並取消上將軍銜。而苗華的前任(軍委政治工作部主任)張陽，2017年在任內也被查，其後自縊身亡。

中國國防部發言人吳謙28日下午在月度例行記者會上先主動宣布四條消息，苗華落馬擺在第二條。吳謙說，中央軍委委員、軍委政治工作部上將主任苗華，「涉嫌嚴重違紀」，「經黨中央研究，決定對苗華停職檢查」。

日前國外社交平台已流傳苗華可能本月初已落馬的消息，但官方突然主動公布，仍令在場媒體錯愕；28日下午3時宣布後，直至晚間近8時大陸媒體才陸續報導，凸顯此事的高度敏感。

國防部官網 暫保留他的名字

由於官方未宣布苗華違法，只說「違紀」，本報記者當場提問，苗華被查具體時間點、涉嫌「嚴重違紀」是否與貪腐有關？對此吳謙僅表示：「沒有更多信息需要發布」。

據中國國防部官網，苗華最後一次公開亮相是在10月7日出席新疆生產建設兵團成立70周年大會。苗華被查後，現在中央軍委委員僅剩五位，但中國國防部官網上的軍委委員欄位，仍暫保留他的名字。

苗華任內提拔多位海軍將領，包括苗華的副手、已於7月升為中央軍委政治工作部常務副主任並晉升上將的何宏軍及國防部長董軍，未來是否連帶受到影響，備受關注。

據中共黨規，「停職檢查」是黨組織對違規違紀違法、失職失責失範的領導幹部，採取崗位、職務、職級調整措施之一。停職檢查一般不超過六個月。雖然沒有免職那麼嚴重，但也不代表一定沒事，例如前鐵道部運輸局局長張曙光在停職檢查後，被起訴並被判刑死緩。

國防部 中共 李尚福

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