苗華被戴頭套帶走？習近平公開羞辱軍委 曝「恐怖統治」

苗華（右）落馬反映習近平對軍方的恐怖統治。（中國軍網）

中國國防部 昨官宣中央軍委委員苗華嚴重違紀遭停職調查，震撼各界。外傳苗華被多名士兵戴上頭套抓走。有評論分析，中共 總書記習近平 10年前提拔苗華，如今卻官宣公開羞辱他，可見習近平對苗華涉貪腐或其在軍中勢力非常憤怒。這也意味著繼火箭軍、裝備發展部之後，反腐重拳又指向解放軍政工系統，習近平正透過「恐怖統治」讓各軍頭人心惶惶以掌握軍權。

國防部發言人吳謙昨在例行記者會上宣布，中共中央軍委委員、中央軍委政治工作部主任苗華涉嫌「嚴重違紀」遭「停職檢查」，但未公布更多細節。

旅美中國時事評論人蔡慎坤早在11月10日就在社交平台X披露苗華被帶走調查，蔡慎坤27日又發文稱，北京紅二代微信群裡都在傳苗華於11月9日戴著頭套被多個士兵抓走，「小區的很多人都看見了」。

對於官方此次高調官宣苗華被查，淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑表示，這意味著習近平透過「恐怖統治」掌握軍權。「這是習近平慣用『恐怖平衡』手段駕馭軍隊，讓手握軍權的將領相互猜疑、人人自危，藉此強化習近平統治權威」。

軍事專家亓樂義分析指，苗華是政工政戰系統又管人事，「出了問題，那問題就很大」。這幾年，軍中可能形成以苗華為勢力的「小山頭」，他研判，下一波，習近平可能準備要清洗以苗華為主形成的軍中毒瘤。 中共中央軍委委員、中央軍委政治工作部主任苗華，被證實因為「嚴重違紀」而停職接受調查中。（取材自微博）

蔡慎坤也指出，苗華出身海軍，任上提拔了一大批他熟悉的海軍將領，他預期這將會有一大批苗華提拔的官員，包括去年底新上任的國防部長董軍也受波及。不過大陸軍方昨否認了董軍被查傳言。外傳董軍的靠山是苗華也未獲證實。

他認為，董軍和苗華出事，透露習近平賞識的軍中福建幫遭到重創。而習近平會對苗華產生懷疑，是因苗華向習近平推薦了一批他自己的人馬，「這是習近平絕不能接受的事情」 。習近平顯然也意識到苗華的威脅，今年7月9日破格晉升苗華的副手、中央軍委政治部副主任何宏軍為上將，意味著何宏軍可以隨時取代苗華。

而董軍雖出任中國國防部長，卻一直未能兼任中共中央軍委委員及中國國家軍委委員。蔡慎坤分析，由於習近平不信任苗華，苗華推薦的國防部長董軍也就沒有進入中央軍委，這造成董軍的地位很尷尬。

另據美國之音報導，美國的中國觀察家們認為，中國官方公開宣布苗華被調查，非同一般。這反映了中國領導人習近平的震怒以及對他對軍隊高層的不信任。喬治城大學美中全球議題對話項目研究員韋德寧（Dennis Wilder）表示，「這樣公開羞辱他（苗華），而不是讓他悄悄地退休，顯示習近平對解放軍一定非常憤怒」。