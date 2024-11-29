我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這些科技富豪身價在大選後縮水 黃仁勳是其中之一

澳門賭場大亨陳榮煉最終判決出爐 安以軒夫關13年罰2.3億美元

苗華被戴頭套帶走？習近平公開羞辱軍委 曝「恐怖統治」

中國新聞組／北京29日電
苗華（右）落馬反映習近平對軍方的恐怖統治。（中國軍網）
苗華（右）落馬反映習近平對軍方的恐怖統治。（中國軍網）

中國國防部昨官宣中央軍委委員苗華嚴重違紀遭停職調查，震撼各界。外傳苗華被多名士兵戴上頭套抓走。有評論分析，中共總書記習近平10年前提拔苗華，如今卻官宣公開羞辱他，可見習近平對苗華涉貪腐或其在軍中勢力非常憤怒。這也意味著繼火箭軍、裝備發展部之後，反腐重拳又指向解放軍政工系統，習近平正透過「恐怖統治」讓各軍頭人心惶惶以掌握軍權。

國防部發言人吳謙昨在例行記者會上宣布，中共中央軍委委員、中央軍委政治工作部主任苗華涉嫌「嚴重違紀」遭「停職檢查」，但未公布更多細節。

旅美中國時事評論人蔡慎坤早在11月10日就在社交平台X披露苗華被帶走調查，蔡慎坤27日又發文稱，北京紅二代微信群裡都在傳苗華於11月9日戴著頭套被多個士兵抓走，「小區的很多人都看見了」。

對於官方此次高調官宣苗華被查，淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑表示，這意味著習近平透過「恐怖統治」掌握軍權。「這是習近平慣用『恐怖平衡』手段駕馭軍隊，讓手握軍權的將領相互猜疑、人人自危，藉此強化習近平統治權威」。

軍事專家亓樂義分析指，苗華是政工政戰系統又管人事，「出了問題，那問題就很大」。這幾年，軍中可能形成以苗華為勢力的「小山頭」，他研判，下一波，習近平可能準備要清洗以苗華為主形成的軍中毒瘤。

中共中央軍委委員、中央軍委政治工作部主任苗華，被證實因為「嚴重違紀」而停職接受調...
中共中央軍委委員、中央軍委政治工作部主任苗華，被證實因為「嚴重違紀」而停職接受調查中。（取材自微博）

蔡慎坤也指出，苗華出身海軍，任上提拔了一大批他熟悉的海軍將領，他預期這將會有一大批苗華提拔的官員，包括去年底新上任的國防部長董軍也受波及。不過大陸軍方昨否認了董軍被查傳言。外傳董軍的靠山是苗華也未獲證實。

他認為，董軍和苗華出事，透露習近平賞識的軍中福建幫遭到重創。而習近平會對苗華產生懷疑，是因苗華向習近平推薦了一批他自己的人馬，「這是習近平絕不能接受的事情」 。習近平顯然也意識到苗華的威脅，今年7月9日破格晉升苗華的副手、中央軍委政治部副主任何宏軍為上將，意味著何宏軍可以隨時取代苗華。

而董軍雖出任中國國防部長，卻一直未能兼任中共中央軍委委員及中國國家軍委委員。蔡慎坤分析，由於習近平不信任苗華，苗華推薦的國防部長董軍也就沒有進入中央軍委，這造成董軍的地位很尷尬。 

另據美國之音報導，美國的中國觀察家們認為，中國官方公開宣布苗華被調查，非同一般。這反映了中國領導人習近平的震怒以及對他對軍隊高層的不信任。喬治城大學美中全球議題對話項目研究員韋德寧（Dennis Wilder）表示，「這樣公開羞辱他（苗華），而不是讓他悄悄地退休，顯示習近平對解放軍一定非常憤怒」。

習近平 國防部 中共

上一則

中共中央軍委苗華 涉嚴重違紀落馬 停職調查

下一則

中國宣布 與俄羅斯在日本海空域「聯合空中戰略巡航」

延伸閱讀

拜登忍不住 呼籲川普重新考慮加徵關稅

拜登忍不住 呼籲川普重新考慮加徵關稅
中國中央軍委苗華被查 專家：習恐怖統治掌軍權

中國中央軍委苗華被查 專家：習恐怖統治掌軍權
梅克爾回憶錄談習近平：中國多邊主義信念只是口惠

梅克爾回憶錄談習近平：中國多邊主義信念只是口惠
習近平會李顯龍 中國官媒罕見報導2人討論「中美關係」

習近平會李顯龍 中國官媒罕見報導2人討論「中美關係」

熱門新聞

蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
前中共政治局委員薄熙來（右）之子薄瓜瓜（左）在台灣結婚的消息，大陸官方27日首度回應，但僅強調「我們對此沒有評論，反對對此進行惡意炒作」。圖為2007年中共元老薄一波逝世後，薄氏父子兩人合影。（路透資料照片）

中國官方首度回應薄瓜瓜在台灣結婚 幾句話帶過

2024-11-27 01:00
山西網紅「丐中丐」夫妻日前駕車直播時突遇橫禍，夫妻倆雙雙遇難，圖為事故現場。(取材自快科技)

「丐幫第58任幫主」直播中遇橫禍身亡 網友目睹全過程驚呆

2024-11-23 08:00
前中國體操女隊隊員吳柳芳在社交媒體平台上發布了一系列跳舞視頻，穿著性感、動作撩人。( 視頻截圖)

中金牌得主跳擦邊舞 挨轟「給體操扣屎盆」卻因禍得福

2024-11-24 06:30
上海女子參加的南極郵輪旅遊。(取材自新民晚報)

上海夫妻花19萬去南極 少打一個字…得分房跟陌生人睡

2024-11-21 15:22
胖東來創始人于東來。(取材自極目新聞)

胖東來下令：員工結婚禁索付彩禮 也不准靠父母買房買車

2024-11-21 01:16

超人氣

更多 >
研究亞裔美國人未抽菸得肺癌趨勢的華裔教授也成病例

研究亞裔美國人未抽菸得肺癌趨勢的華裔教授也成病例
不需身分賺得快 走線按摩女1年能存20萬：賺夠就回去

不需身分賺得快 走線按摩女1年能存20萬：賺夠就回去
走線客專題／走線客心惶惶…律師：做最壞打算 再做最好準備

走線客專題／走線客心惶惶…律師：做最壞打算 再做最好準備
曝光 賀競選團隊：內部民調一直落後川普 從未領先

曝光 賀競選團隊：內部民調一直落後川普 從未領先
山東富翁娶小20歲妻 立遺囑要她「至死不得改嫁」 法官打臉了

山東富翁娶小20歲妻 立遺囑要她「至死不得改嫁」 法官打臉了