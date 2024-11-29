靠山落馬仍獲國防部高調背書 董軍「沒被查」真的穩了？

中國國防部長董軍7月出席新加坡香格里拉對話。(路透)

中國國防部 長董軍27日被外媒指出其已經涉貪被查，消息一出受到極大關注，中國外交部先回應此為「捕風捉影」後，中國國防部發言人吳謙28日再強調，「有關報導純屬捏造，造謠者居心叵測，中方對這種汙衊行徑表示強烈不滿」。而在中國高調否認董軍被查之際，有評論人士稱，官宣被查的中央軍委委員苗華據傳是董軍的靠山，如今苗華出事，董軍恐也將受波及。

在中共 中央軍委委員苗華落馬後，中國外交部與國防部對董軍的「澄清」，仍給外界不少想像空間。苗華「停職檢查」後，再加上先前已落馬並被開除黨籍軍籍的李尚福，目前本屆中央軍委的7人，僅剩下5人履職，是近年來最少的。

英國金融時報日前援引未具名的美國現任和前任官員說法指，共軍 領導層再度爆出貪腐醜聞，並已對董軍展開調查，中國外交部發言人毛寧27日對此僅回應「捕風捉影」。中國國防部發言人吳謙28日應詢時進一步強烈駁斥，還歷數近來董軍在軍事外交上的工作內容，形同為其背書。

吳謙點出董軍近來的工作包括，於寮國永珍出席東協防長擴大會議，董軍部長「嚴厲批評」美國國防部長奧斯丁的「無端指責」；董軍部長與日本防衛大臣中古元會談時「批駁」日方不實指責；董軍部長與印度防長辛格會談；共軍與寮國軍演習期間，董軍部長和寮國副總理占沙蒙共同觀摩醫療服務等。

吳謙在整場記者會給董軍的軍事外交工作留下非常多的篇幅，釋出中央「挺董」訊號。尤其現場有外國記者問「目前誰是中國國防部長」，吳謙還反問道：「你中文說得很好，怎麼會問這種無厘頭問題？我剛說了很多遍『董軍部長』」。

董軍是中共20屆中央委員，曾擔任中共海軍司令員，去年8月中國時任防長李尚福被查並於10月遭解職後，12月29日中國全國人大常委會任命董軍為新任防長。傳統上，中國防長也會得到「副國級」職銜，不過中共高層迄今沒有讓董軍進入中央軍委會，也沒有循例晉升其為國務委員，也讓外界多了臆測空間。

旅美中國時事評論人蔡慎坤昨在社交平台X發文稱，他預期將有一大批苗華提拔的官員，包括去年底新上任的國防部長董軍恐也受波及。