中商船涉毀歐電纜 傳俄背後唆使 克里姆林宮駁斥

中國貨船「伊鵬3號」在丹麥海軍艦艇監視下，停泊在卡特加特海峽。（歐新社）

華爾街日報報導，一艘中國貨船「伊鵬3號」已在國際水域被歐洲軍艦包圍一周，這艘船涉嫌蓄意破壞兩條波羅的海海底通訊電纜，可能加劇北京和歐洲之間的緊張關係。多名西方執法與情資人員懷疑俄羅斯 情報機構在幕後主使，克里姆林宮反駁「荒謬、毫無根據」；而瑞典 總理克里斯特森（Ulf Kristersson）表示已向中國提出「正式請求」，希望中方配合相關調查。

本月17、18日，分別連接芬蘭與德國、瑞典和立陶宛的兩條海底電纜於不到24小時內先後受損，瑞典、德國和立陶宛全在上週就此案展開刑事調查，並把矛頭指向伊鵬3號。

歐洲現在調查的重點是，這艘中國「寧波伊鵬海運有限公司」旗下船隻的船長，是否被俄羅斯情報機構引誘進行破壞。

參與案件的一名歐洲調查人員表示，該船船長極不可能沒注意到自己的船放下錨鏈拖曳航行，拖慢速度長達數小時並在途中切斷電纜。

熟悉調查的知情人士透露，該船的中國船東正在配合調查，並已允許該船停泊在國際水域。

調查人員認為，該船11月17日在瑞典水域放下錨鏈拖曳航行，錨鏈切斷瑞典和立陶宛之間的光纖通訊電纜。在此期間，該船的自動識別系統停止運作，這在海運行業的術語中被稱為「黑色事件」。

18日清晨3時左右，拖錨航行約111英里的伊鵬3號，又切斷德國和芬蘭之間的第二條通訊電纜。該船隨後開始起錨蛇行，丹麥海軍艦艇隨即出發追截，最終迫使其停泊在連接波羅的海和北海的卡特加特海峽。

熟悉調查的人士表示，對該船的錨和船體進行檢查顯示，其損傷與拖錨航行切斷海底纜線的情況相符。

提供國際航運即時資料的分析公司Kpler提供華爾街日報的分析報告指出，鑒於當時天氣溫和且風浪不高，意外拖錨航行的可能性微乎其微。

伊鵬3號船長是中國籍，有一名船員是俄國籍，目前尚未接受調查。多名西方執法與情資人員懷疑俄羅斯情報機構在幕後主使，事件無關中國政府。

對於相關指控，俄國克里姆林宮反駁「荒謬、毫無根據」。中國外交部則說，中方持續和所有國家合作，根據國際法維護國際海底電纜和其他基礎設施安全。