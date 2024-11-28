防長董軍涉貪？中國外交部4個字回應 網友熱議「連3任」

中國國防部長董軍傳正接受調查，若消息屬實將是中國連續第三位防長涉貪遭查。圖為董軍本月20日在寮國永珍出席東協—中國國防部長非正式會議。（美聯社）

金融時報27日報導，中共人民解放軍 的高層遭受最新的貪腐相關醜聞衝擊。根據知情的美國現任與前任官員說法，中國對國防部 長董軍展開調查，這也是中國連續第三位在職或卸任防長因涉貪遭查。中國外交部發言人毛寧在昨日例行記者會上被問及此事時，僅以「捕風捉影」4個字回應，就未再多作評論。

國防部前部長魏鳳和卸任退休後，就因「涉嫌嚴重違紀違法」遭到調查，2024年6月遭控嚴重違反政治、組織與廉潔紀律，「利用職務便利為他人謀取利益並收受巨額錢款，涉嫌受賄罪」等等，遭開除黨籍與軍籍、移送司法和取消上將軍階。

接替魏鳳和的李尚福 則在上任僅7個月後，同樣因涉及腐敗，遭免去國務委員、國家軍委委員與防長等職務，隨後也遭開除黨籍、軍籍與取消上將軍階；金融時報先前率先報導美方官員認為李尚福因涉貪遭查。

美方官員表示，2023年12月因李尚福涉貪遭免職後接任的防長董軍，正在接受調查，作為更廣泛清查解放軍內部貪腐的一部分。

美方官員稱，大陸國家主席習近平正在進行一波對解放軍的調查，董軍也捲入其中，目前還不清楚他正面臨哪種腐敗指控。金融時報指出，對董軍的調查顯示，習近平正擴大對解放軍內部貪腐的調查。

董軍遭查的消息傳出一周前，剛出席在寮國舉行的東南亞國家協會國防部長擴大會議，據報美國原本提議，讓同樣與會的美國國防部長奧斯丁與董軍在場邊會談，但遭中方拒絕，理由與美國日前宣布對台軍售有關，奧斯丁則稱之為「不幸」。

董軍去年12月29日獲任命為國防部長，但卻一直未能進入軍委及當上國務委員，早前就曾引發外界諸多揣測。

董軍遭調查的消息在網上引發熱議，由於話題敏感，部分中國網民只能以隱晦字眼在微博提問「連續三任都進去嗎」？早前在海外X平台上就有傳言指出，中央軍委政治工作部主任苗華遭調查後，他一手提拔的董軍也恐遭牽連。有分析認為，董軍調查凸顯了習近平對軍方的不信任，也顯示解放軍內部指揮鏈有問題。