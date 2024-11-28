我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

感恩節丟大鹽湖醃火雞？猶他州公園公告：小心整隻雞飛了

薄瓜瓜在台婚禮畫面首曝光 中國網民惡評：好土的審美

防長董軍涉貪？中國外交部4個字回應 網友熱議「連3任」

編譯盧思綸、周辰陽、記者林宸誼／綜合報導
中國國防部長董軍傳正接受調查，若消息屬實將是中國連續第三位防長涉貪遭查。圖為董軍本月20日在寮國永珍出席東協—中國國防部長非正式會議。（美聯社）
中國國防部長董軍傳正接受調查，若消息屬實將是中國連續第三位防長涉貪遭查。圖為董軍本月20日在寮國永珍出席東協—中國國防部長非正式會議。（美聯社）

金融時報27日報導，中共人民解放軍的高層遭受最新的貪腐相關醜聞衝擊。根據知情的美國現任與前任官員說法，中國對國防部長董軍展開調查，這也是中國連續第三位在職或卸任防長因涉貪遭查。中國外交部發言人毛寧在昨日例行記者會上被問及此事時，僅以「捕風捉影」4個字回應，就未再多作評論。

國防部前部長魏鳳和卸任退休後，就因「涉嫌嚴重違紀違法」遭到調查，2024年6月遭控嚴重違反政治、組織與廉潔紀律，「利用職務便利為他人謀取利益並收受巨額錢款，涉嫌受賄罪」等等，遭開除黨籍與軍籍、移送司法和取消上將軍階。

接替魏鳳和的李尚福則在上任僅7個月後，同樣因涉及腐敗，遭免去國務委員、國家軍委委員與防長等職務，隨後也遭開除黨籍、軍籍與取消上將軍階；金融時報先前率先報導美方官員認為李尚福因涉貪遭查。

美方官員表示，2023年12月因李尚福涉貪遭免職後接任的防長董軍，正在接受調查，作為更廣泛清查解放軍內部貪腐的一部分。

美方官員稱，大陸國家主席習近平正在進行一波對解放軍的調查，董軍也捲入其中，目前還不清楚他正面臨哪種腐敗指控。金融時報指出，對董軍的調查顯示，習近平正擴大對解放軍內部貪腐的調查。

董軍遭查的消息傳出一周前，剛出席在寮國舉行的東南亞國家協會國防部長擴大會議，據報美國原本提議，讓同樣與會的美國國防部長奧斯丁與董軍在場邊會談，但遭中方拒絕，理由與美國日前宣布對台軍售有關，奧斯丁則稱之為「不幸」。

董軍去年12月29日獲任命為國防部長，但卻一直未能進入軍委及當上國務委員，早前就曾引發外界諸多揣測。

董軍遭調查的消息在網上引發熱議，由於話題敏感，部分中國網民只能以隱晦字眼在微博提問「連續三任都進去嗎」？早前在海外X平台上就有傳言指出，中央軍委政治工作部主任苗華遭調查後，他一手提拔的董軍也恐遭牽連。有分析認為，董軍調查凸顯了習近平對軍方的不信任，也顯示解放軍內部指揮鏈有問題。

中國國防部長董軍7月出席新加坡香格里拉對話。(路透)
中國國防部長董軍7月出席新加坡香格里拉對話。(路透)

國防部 解放軍 李尚福

上一則

英媒揭大疆逼員工軍訓 景區照片當證據？中網友都笑了

下一則

軍工反腐仍進行 浦東書記落馬 意在敲打韓正、江綿恒？

延伸閱讀

中國國防部長董軍傳被查 中國外交部今回這4字

中國國防部長董軍傳被查 中國外交部今回這4字
美防長奧斯丁：北韓軍人編入俄軍 估很快投入俄烏戰爭

美防長奧斯丁：北韓軍人編入俄軍 估很快投入俄烏戰爭
董軍拒中美防長會晤 中方證實：責任完全在美方

董軍拒中美防長會晤 中方證實：責任完全在美方
傳中不滿美對台軍售 董軍拒見奧斯丁 五角大廈證實

傳中不滿美對台軍售 董軍拒見奧斯丁 五角大廈證實

熱門新聞

蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
前中共政治局委員薄熙來（右）之子薄瓜瓜（左）在台灣結婚的消息，大陸官方27日首度回應，但僅強調「我們對此沒有評論，反對對此進行惡意炒作」。圖為2007年中共元老薄一波逝世後，薄氏父子兩人合影。（路透資料照片）

中國官方首度回應薄瓜瓜在台灣結婚 幾句話帶過

2024-11-27 01:00
山西網紅「丐中丐」夫妻日前駕車直播時突遇橫禍，夫妻倆雙雙遇難，圖為事故現場。(取材自快科技)

「丐幫第58任幫主」直播中遇橫禍身亡 網友目睹全過程驚呆

2024-11-23 08:00
警方出示的屍檢報告。(取材自紫牛新聞)

甘肅高三女陪閨密赴宴被灌酒 遭2男強姦致死 屍檢曝細節

2024-11-21 07:30
前中國體操女隊隊員吳柳芳在社交媒體平台上發布了一系列跳舞視頻，穿著性感、動作撩人。( 視頻截圖)

中金牌得主跳擦邊舞 挨轟「給體操扣屎盆」卻因禍得福

2024-11-24 06:30
上海女子參加的南極郵輪旅遊。(取材自新民晚報)

上海夫妻花19萬去南極 少打一個字…得分房跟陌生人睡

2024-11-21 15:22

超人氣

更多 >
40歲華女被殺埋屍後院 71歲丈夫是兇嫌 育有4娃

40歲華女被殺埋屍後院 71歲丈夫是兇嫌 育有4娃
美中罕見換囚 北京送給拜登卸任禮物

美中罕見換囚 北京送給拜登卸任禮物
曾傳求生子祕方 港56歲女神拜佛生圖令人「不可思議」

曾傳求生子祕方 港56歲女神拜佛生圖令人「不可思議」
整理包／感恩節當天這些店不開門 別白跑

整理包／感恩節當天這些店不開門 別白跑
Trader Joe's這款冷凍義大利麵 粉絲：具餐廳等級

Trader Joe's這款冷凍義大利麵 粉絲：具餐廳等級