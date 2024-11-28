軍工反腐仍進行 浦東書記落馬 意在敲打韓正、江綿恒？

上海市委常委、浦東新區區委書記朱芝松。 (中新社)

中國軍工航天系統反腐持續，再有一名高官落馬。55歲中共 上海市委常委、浦東新區區委書記朱芝松昨被中央紀委國家監委官網通報涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查，數位與朱芝松關係密切的身邊人員有多人也「失聯」。上海市委隨即發聲明稱堅決擁護黨中央決定。有分析稱，朱芝松曾掌上海航天局，此次被抓可能針對江澤民 長子江綿恒。

朱芝松為現任20屆中共中央候補委員，也是第四位落馬的20屆中央候補委員，且是今年官方正式通報的第53名落馬的「中管幹部」。

據經濟觀察報報導，11月26日晚間，關於朱芝松被帶走調查的消息就已在上海政界傳播。有當地政界人士表示，朱芝松案發與2023年以來航天軍品系統反腐事項相關，朱芝松此前曾長時間在這一領域工作。

除朱芝松之外，也有數位與他關係密切者一併「失聯」。這包括其家人、身邊工作人員及浦東新區政府某部門的一位負責人。

而此前一日，11月25日，朱芝松還在浦東新區大團鎮，調研美麗鄉村建設進展情況。

中央紀委國家監委發布通報後不久，上海市常委舉行會議並於昨晚發聲明，強調堅決擁護黨中央決定；並稱朱芝松被查，充分表明了以總書記習近平為核心的黨中央堅持黨要管黨、全面從嚴治黨的鮮明立場，充分釋放了以「零容忍」態度懲治腐敗、堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰的強烈信號。

朱芝松畢業於哈爾濱工業大學機械製造系，長期在上海航天系統工作，2002年2月任上海航天局副局長，2008年11月升任局長、黨委副書記。2014年5月起出任上海市委宣傳部副部長等職，2021年1月升任上海市委常委，同年8月兼任浦東新區區委書記，直至此次被查。

據獨立時評人蔡慎坤在X平台分析此事認為，朱芝松被抓，既是敲打現任國家副主席韓正，也有可能是針對江澤民之子江綿恒。

蔡慎坤指出，江澤民長子江綿恒從1999年到2011年任中國科學院副院長，其重要勢力地盤上海航天技術研究院、上海航天局，總部就位於上海市閔行區。2007年開始，在朱芝松掌控上海航天局時期，上海航天在閔行區建起了航天城。江澤民的行宮就在這個航天城內，奢華程度與建築面積均超過中共前領導人毛澤東以前在上海的行宮——上海西郊賓館。

另有分析指出，從去年以火箭軍 腐敗為代表的軍方反腐大案，估計已有數十名將領被查，其中包括兩任國防部部長魏鳳和和李尚福。今年以來，軍工航天系高層也有多人落馬，包括中國航天科技集團前董事長吳燕生、中國兵器工業集團前董事長劉石泉、中國航天科工集團前副總經理的王長青等。