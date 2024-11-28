梅克爾出書談與習近平分歧 「中國多邊主義 說說而已」

德國前總理梅克爾發行回憶錄。(路透)

德國 前總理梅克爾 發行個人回憶錄「自由」，書中談到與中國大陸國家主席習近平 之間存在根本分歧；並批中方持續在南海擴張，引發周邊國家強烈反對，也拒絕與台灣尋求解決方案，中國政治人物的多邊主義信念，「只是嘴上說說而已」。

梅克爾在回憶錄「自由」中提到，2005年自己出任德國總理後，開始與中國建立多方合作關係，然而，隨著習近平於2013年接任國家主席之後，雙方互動逐漸暴露出理念上的差異。

兩人初次見面是在2010年習近平擔任中共中央黨校校長時。成長於共產東德的梅克爾認為，她對共產主義有深入認識，足以向習近平精準提出有關中國政治體制與中國共產黨角色的問題，然而對方仍稱，梅克爾誤把中國視為另一個東德，把她對中國人權等現狀的批評視為「對中國缺乏真正了解」。

對此，梅克爾在回憶錄中解釋，對她來說「社會上不存在一個能為所有人找到最佳道路並決定一切的團體，因為這將導致個人的不自由」。梅克爾認為，她這個信念是與習近平之間的根本分歧。

梅克爾強調，她曾多次與中國異議人士碰面提供協助，但無法改變中國對異議人士的系統性壓迫。

不過，儘管與習近平在價值觀上存在分歧，梅克爾仍選擇讓兩國在符合德國利益的領域合作，包括2014年中國與歐盟展開「中歐全面投資協定」（CAI）談判，以及與中國在對抗全球暖化議題上共同建立全球秩序框架。

梅克爾還舉「一帶一路」與「九段線」為例，說明習近平提出將新絲路視為中國落實多邊主義的體現，但事實上，中國對發展中國家的投資反而加劇他們對中國的依賴，限縮自身主動權。

此外，2016年國際仲裁法院對南海爭端的裁決否定中國「九段線」主張，然而中國繼續推動在南海擴張，引發周邊國家的強烈反對，也拒絕與菲律賓、馬來西亞及台灣尋求解決方案。

梅克爾說，這些具體案例證實，當前中國政治人物經常掛在嘴上說的多邊主義信念，「只是嘴上說說而已」。