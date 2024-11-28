G7外長聯合聲明：要求中國維持台海和平穩定

七大工業國集團（G7 ）外長會議26日落幕，會後發布聯合聲明指出，維持台海和平穩定對國際安全與繁榮至關重要，同時要求中國大陸政府保障香港 、新疆 和西藏人權。

聲明指出，G7各國仍深深關切東海及南海局勢，並重申G7強烈反對任何透過武力或脅迫片面改變現狀的企圖，更指出中國在南海擴張海上主權聲索並無法律依據。

聲明提到，G7成員國重申，反對中國在南海的軍事化行為及脅迫和恐嚇性活動，並再次強調「聯合國海洋法公約」的普遍性和一致性，重申其在規範全球海洋活動的法律框架中的重要地位。

對於中國在南海危險動用海警與海上民兵的行為，以及一再妨礙他國航行和飛越自由的行徑，G7也表達持續反對立場。

G7也對中國愈來愈頻繁使用危險行動和水砲對付菲律賓和越南船隻一事深表關切，重申荷蘭海牙常設仲裁法院2016年做出的裁決為重要里程碑，這項裁決具有法律約束力，是和平解決各方爭端的重要基礎。

G7聲明指出，維持台灣海峽和平與穩定對國際安全與繁榮至關重要，並呼籲和平解決兩岸問題。G7成員國對台灣的基本立場並無改變，包括各國已表明的一中政策。同時，G7也支持台灣在不以國家地位為必要條件的國際組織中擔任正式成員，或以觀察員或來賓身分參與。

聲明也強調G7對中國人權情況仍感到憂心，包括新疆和西藏，也對香港公民社會、人權和基本自由受到侵蝕感到關切。

聲明指出，45名香港民主派政治人物及活動人士遭到判刑，代表民主參與及多元性進一步惡化，這會削弱外界對「香港基本法」所載明法治的信心，也會削弱外界對於香港及中國遵守國際法律義務的信心。G7敦促中國和香港當局遵守國際人權承諾和法律義務。