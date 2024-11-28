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教宗方濟各對中國人民釋關愛 每周講道將增中文翻譯

中國新聞組／北京28日電
方濟各27日表示，從下周開始，他在梵蒂岡每周公開的布道活動將配有中文翻譯。(美聯社)
方濟各27日表示，從下周開始，他在梵蒂岡每周公開的布道活動將配有中文翻譯。(美聯社)

教宗方濟各（Pope Francis）27日在每周三公開接見儀式時宣布，從12月4日開始，他的每周講道將新增「中文翻譯」。梵蒂岡官方新聞網表示，這是教宗為向中國人民展現關愛的具體行動。

中央社報導，教宗27日在聖伯多祿廣場的公開接見儀式中宣布，從下周「將臨期」（Advent）開始，他的講道將新增中文翻譯。將臨期指天主教會慶祝基督降臨的準備期。

教宗在每周三公開接見儀式中，是以義大利文講道，講道目前會被翻譯成英文、法文、德文、波蘭語、西文、葡文、阿拉伯文等語言宣讀，現在將新增中文翻譯。

梵蒂岡新聞網報導，教宗方濟各決定採取這個做法，是一個明確訊號，為了展現教宗長期對中國人民表達的愛與關懷。

梵蒂岡新聞網列舉教宗方濟各近年對中國持續釋出的善意，包括早在2018年9月，教宗方濟各即曾在致詞中定義中國是「一片充滿機會的土地」，並稱中國人民是「寶貴文化智慧遺產的創造者和守護者」，中國文化透過抵禦逆境、融合多樣性提升，當然也從很久遠時期就與基督信仰相遇。

梵蒂岡新聞網指出，2023年9月教宗訪問蒙古時，教宗曾從蒙古首都烏蘭巴托「向高貴的中國人民致以熱烈的問候」，敦促中國天主教徒「成為好基督徒和好公民」。

梵蒂岡新聞網舉出，今年9月教宗結束新加坡訪問，他在返國的飛機上舉行記者會表示，他「希望訪問中國這個令他欽佩與尊敬的國家」，並稱中國是教會的希望與願景。

路透社引用方濟各的話說，下周，「聽眾也將可以聽中文翻譯」。報導說，教宗說的可能是中國的官方語言普通話。

教宗 梵蒂岡 方濟各

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