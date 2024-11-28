中美爭奪戰白熱化 WSJ：中企3倍薪 全球挖科技人才

山東東營工人在車間內生產碳化矽晶片產品。(取材自觀察者網/視覺中國圖)

據美媒報導，近日，在西方於半導體等技術領域的圍堵下，多家中國高科技公司正以高達三倍薪資吸引外國科技人才前往就業，招攬人才對象鎖定幾個科技中心，包括歐洲的部分地區和美國矽谷 ，以及台灣地區。此舉使中美人才爭奪戰白熱化，也引發外國政府對知識產權和關鍵技術外洩的擔憂。中國媒體則稱此舉已使西方如臨大敵、草木皆兵。

據美媒華爾街 日報（WSJ)報導，中國與西方爭奪科技主導權的關鍵戰線出現了最新跡象：為與美國矽谷等科技中心爭奪技術優勢，中企正用驚人的薪資吸引科技人才，有的企業甚至給工程師開出了三倍工資的誘人條件。

去年，生產半導體關鍵零部件的德國企業蔡司（Zeiss SMT）接到消息稱，其員工正成為華為 的招募目標，有中國公司的獵人頭試圖挖走員工」。華為代表通過領英（LinkedIn）、電子郵件和電話與員工接觸，並以高達現有薪酬三倍的待遇吸引跳槽。

最終沒有員工被挖走，但這一事件引發德國情報機構擔心可能會給中企提供獲取智慧財產權的「後門」，已展開調查。

據自由亞洲電台引述華爾街日報報導指出，華為的挖角行動似乎集中在晶片製造領域的核心企業——荷蘭的艾司摩爾公司（ASML Holding NV）及其供應商，這其中便包括蔡司半導體。

據報導，公開招聘數據顯示，自2021年以來，華為已聘用了數十名工程師，這些工程師此前在艾司摩爾及其他西方公司從事過光刻和光學領域的相關工作。

艾司摩爾則對此表示，無論是在荷蘭還是全球其他地區，該公司員工的離職率都很低，沒有跡象顯示公司員工有異常的招募活動。

報導並指出，雖然目前美國和歐洲對大多數中國公司的招聘仍然相當開放，但歐洲情報官員表示，他們仍持續關注中；美國情報機構則在最新的威脅評估稱，中國正試圖透過招募人才成為科技超級大國。

對此，觀察者網報導指出，面對西方在半導體等技術領域的圍堵打壓，中國正加緊人才隊伍建設，實現科技發展自立自強。但如今，他們又對中方招攬人才草木皆兵。

自由亞洲電台引述美國華盛頓智庫蘭德公司（RAND）研究科技與印太地區議題的高級工程師查德·奧蘭德（Chad Ohlandt）表示，單純挖角人才並不足以帶動中國產業發展。

與此同時，挖角現象也引發了西方官員的廣泛討論，特別是圍繞「是否」以及「如何」對商業挖角行為實施更為嚴格的監管措施。對此，奧蘭德認為，相關監管若需要產生實體效用，不僅要與時俱進的評估調整，還需要盟友共同參與監管行動。