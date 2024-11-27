中商船疑斷北歐海底電纜 丹麥與中交涉 瑞典、芬蘭立案查

兩條波羅的海電纜被切斷後，丹麥一直在監控一艘停泊其外海的中國船隻。丹麥日前表示，正針對這艘船與中國談判；瑞典 則希望這艘中國商船移往瑞典海域，以利該國調查。

中央社引述法新社報導，丹麥外交部在發給法新社的聲明中表示，「正在和與此案最相關的國家持續對話，其中包括中國」。外交部補充說，無法提供有關「外交對話」的任何細節。

路透報導，瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）25日表示，瑞典希望中國商船伊鵬3號移往瑞典海域，作為該國海底光纖通訊電纜遭破壞調查的一環。

瑞典波羅的海（Baltic Sea）海域內的兩條海底電纜，有一部分於本月17、18日遭切斷。

瑞典和芬蘭警方已立案調查，歐洲官員先前曾說他們懷疑「破壞行為」與俄羅斯 入侵烏克蘭 有關；克里姆林宮斥責這些評論「荒謬」、「可笑」。

追蹤船隻行蹤的網站資料顯示，這兩條電纜被切斷時，中國商船伊鵬3號都曾行經附近，但沒有跡象顯示這艘船涉及破壞事件。

伊鵬3號自19日起即在瑞典和丹麥之間狹窄的喀得加（Kattegat）海峽下錨。

中國外交部否認在這起事件負有任何責任；中國外交部發言人22日表示：「中方目前正與包括丹麥在內的有關各方，透過外交管道保持順暢溝通。」

丹麥海軍20日表示對伊鵬3號進行監控。鑒於伊鵬3號位在公海，侷限了丹麥有關當局介入的可能性。