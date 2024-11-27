習近平會新加坡「老友」李顯龍 官媒罕曝：談美中關係

中國國家主席習近平（右）26日在北京會見到訪的新加坡國務資政、前總理李顯龍，官媒披露，兩人會談討論了中美關係。（新華社）

中國國家主席習近平 26日在北京會見到訪的新加坡 國務資政、前總理李顯龍時稱，中方願與星方一道，踐行真正的多邊主義，順應經濟全球化潮流；抵制集團對立、分裂對抗，構建亞洲命運共同體。中國官媒還罕見披露，兩人會談討論了「中美關係」。

這是李顯龍首次以國務資政身分訪問中國，正值美國當選總統川普上任前夕，兩人談及國際局勢受到關注。雙方除了回顧中新關係的進展，中國官媒特別提到兩人討論「中美關係」，凸顯剛從美國結束訪問的李顯龍，在中美關係中有一定分量。

習近平在會談時指出，去年他與李顯龍共同確立中新全方位高質量的前瞻性夥伴關係，為兩國關係發展明確了戰略方向。中國已開啟進一步全面深化改革，有信心保持經濟長期向好，歡迎星方繼續做對中合作的先行者。

就國際局勢，習近平稱，當今世界正經歷百年未有之大變局，面對風險和挑戰，任何國家都不可能獨善其身，堅持團結合作、開放包容才是人間正道。中方願同星方一道，踐行真正的多邊主義，順應經濟全球化潮流，維護國際公平正義，抵制集團對立、分裂對抗，構建亞洲命運共同體。

李顯龍表示，星方對中國的未來充滿信心，相信中國將保持發展繁榮。星方將繼續致力於深化與中國的合作，積極參與中國式現代化進程。升級版的中新自由貿易協定將於今年12月31日生效。

央視特別指出，雙方還就「中美關係」、地區形勢等共同關心的重大問題交換意見；去年3月兩人會見後，中國官方僅指雙方就共同關心的大國關係和國際地區問題深入交換意見。

另據新加坡聯合早報，習近平在開場白時，形容李顯龍是中國人民的「老朋友、好朋友」，讚許李在國際上、特別在亞洲算是資深政治家，無論是對新加坡國家取得顯著成就，還是推進國際和地區合作，都作出重要貢獻。

李顯龍則提到，在更不確定和動盪的國際環境下，新加坡與中國雙邊合作更為可貴。大國間緊張加劇，各國現在強調國家安全、供應鏈 韌性，而不是經濟整合和國際多邊合作。在這樣環境裡，志同道合的大小國家共同努力，全力發展合作關係，更為重要。李顯龍表示，星方將繼續致力於深化與中國的合作，積極參與中國式現代化進程。

中國全國政協主席王滬寧也與李顯龍會見，據央視新聞，李顯龍表示，雙方關係發展良好，明年兩國迎來建交35周年，星方堅持一個中國政策，願同中國加強戰略溝通。