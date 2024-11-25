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學者：川普上任後 美中圍繞台灣問題的博弈將更激烈

中國新聞組／即時報導
中國社會科學院台灣研究所所長朱衛東預期，川普上任後，中美圍繞台灣問題博弈的廣度與烈度勢將更甚於拜登時期。（路透）
中國社會科學院台灣研究所所長朱衛東預期，川普上任後，中美圍繞台灣問題博弈的廣度與烈度勢將更甚於拜登時期。（路透）

中國社會科學院台灣研究所所長朱衛東日前在台研所成立40周年學術論壇上指出，川普上任後，中美圍繞台灣問題博弈的廣度與烈度勢將更甚於拜登時期。中國社會科學院日本研究所所長楊伯江出也認為，當前全球正處於深刻變局之中，大國競爭加劇使台灣問題成為國際博弈的籌碼屬性日益上升，國際社會需深刻認識台灣問題的複雜性與敏感性，避免局勢進一步惡化。

據中評社報導，中國社會科學院台灣研究所成立40周年暨第十屆兩岸智庫學術論壇11月22日在廣東中山舉行。朱衛東表示，當下，兩岸關係再次步入關鍵的十字路口，何去何從，考驗兩岸的智慧遠見。他指出，今年1月台灣大選後，民進黨「台獨政權」繼續把持島內。

朱衛東稱，賴清德台獨意識頑固、政治性格執拗、權術手腕強勢，企圖在島內和國際上推動「新兩國論」，挑戰一中原則和一中格局，已成為破壞兩岸關係現狀、威脅台海和平穩定的最大亂源。

他指出，11月6日川普在美國總統選舉中捲土重來、重返執政。中美圍繞台灣問題博弈的廣度與烈度勢將更甚於拜登時期。

中國社會科學院日本研究所所長楊伯江在同一場論台上則指出，圍繞台灣問題的國際局勢日漸複雜嚴峻，呈現出美國主導、盟伴跟進、聯手介入態勢。台灣問題與國際戰略多層面深度關聯，這是其成為國際博弈籌碼的底層邏輯。

楊伯江說，首先，台灣問題是中國「核心利益中的核心」，也事關中美關係、中日關係的政治基礎；其次，台灣問題深度關聯戰後亞太地區秩序，包括政治現實與法理基礎；第三，台灣問題關乎美盟體系的合法性與實效性，關乎美國戰略的有效性、美盟體系的可靠度。

此外，台灣問題還涉及周邊特定國家的「非法既得利益」。惟其如此，台灣問題被作為「制華」的一張牌，台灣問題國際化傾向日漸突出，圍繞台灣問題的國際局勢日漸複雜嚴峻。

楊伯江認為，美國因素無疑深刻影響地區盟伴對華政策，甚至誘發其戰略冒進，加劇台海緊張局勢。但基於現實利益及國際力量對比走勢，周邊國家在中美之間或「選項不選邊」，在大國博弈中謀取「前沿紅利」最大化，或將美盟體系作為「戰略工具」主動利用，借助同盟框架謀求「體制內發展」，並試圖影響甚至引導美國政策。

楊伯江進一步分析認為，為防範中美之間的「大交易」及對沖美國政策的不確定性，美國地區盟友等第三方力量戰略活躍度高漲，其中關鍵盟友日本更試圖「一石三鳥」，在升級日美同盟的同時加大國際連帶性。歐洲追求戰略自主，強化在全球關鍵地區力量投入，俄烏衝突背景下積極推進歐亞聯動，將更多精力置於亞洲，「北約亞太化」「亞太北約化」同步推進。

中新社報導，中國社會科學院台灣研究所法律與安全研究室主任王治國認為，未來四年影響兩岸關係的島內外因素更加複雜。賴清德上台以來，不斷拋出具有迷惑性的言論，但不改台獨本質，未來其改變兩岸關係僵局、困局的可能性較低。 　　

日本 拜登 賴清德

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