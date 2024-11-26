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中國對白蘭地施加反傾銷措施 歐盟告上WTO

中國新聞組／北京26日電

中歐貿易角力持續，為了報復歐盟對中國電動車加徵關稅，北京對歐盟白蘭地實施臨時反傾銷措施，對此歐盟25日向世界貿易組織（WTO）正式提起訴訟。

德國之聲報導，歐盟委員會一份聲明表示，「歐盟的堅定立場是，中國對歐盟白蘭地的臨時措施不符合世貿組織規則」，並要求與中國對白蘭地反傾銷事宜展開磋商，保護相關產業免受毫無根據的指控以及貿易防保護主義的侵害。

中國商務部10月就發布公告，對原產於歐盟200升以下的進口白蘭地採取反傾銷措施，自10月11日起，進口經營者應向海關提供相應的保證金。各公司保證金比率因傾銷幅度而異，從30.6%到39％。11月中旬，北京宣布對來自歐盟的白蘭地實施臨時反傾銷磋商即加徵關稅。中國商務部堅稱這些措施是「合法的」，完全符合世貿組織規則。中國商務部表示，「中國有責任維護國內產業的正當訴求以及合法權益」。而歐盟內一般認為，這是中國對於電動車遭加稅的反制。

為了繞開關稅，上周媒體爆料，軒尼詩公司正考慮改在中國境內為其干邑白蘭地裝瓶的計畫，消息一傳出，裝酒工人即舉行了大罷工。緊接著，法國總統馬克宏表示，他已和中國國家主席習近平在G20集團峰會期間達成共識，務實透明地解決白蘭地關稅糾紛，為此，法國總理巴尼耶（Michel Barnier）明年初將訪問北京。

歐盟 關稅 商務部

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