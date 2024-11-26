李顯龍訪蘇州會何立峰 「草率否定中國影響力不明智」

訪華六天的新加坡 前總理李顯龍25日在中新園區30周年慶典上發表演講時指出，中國經濟雖然存在一些結構性問題，中國面對的外部環境也變得更加複雜，但「草率否定中國的影響力是目光短淺和不明智的做法」，他強調新加坡對中國的未來仍充滿信心，並將繼續致力於深化與中國的雙邊合作。

李顯龍在演講中指出，地緣政治的緊張局勢使得各國的經濟增長條件比以往更不利，跨境貿易與投資 更是首當其衝。中國也不例外，因為中國經濟仰賴一個穩定的全球商貿多邊框架，以及與世界各地夥伴的貿易和投資。

他說，新加坡對中國的未來仍充滿信心，相信中國在不斷發展和繁榮昌盛的進程中，能夠也應該在國際舞台上扮演重要的建設性角色，為各國的繁榮和福祉作出貢獻，並建立一個無論國家大小，皆能和平共處的穩定國際秩序。

新華社報導，中共中央政治局委員、國務院 副總理何立峰同日在蘇州會見新加坡前總理李顯龍，並共同出席中新蘇州工業園區高質量發展座談會。這是李顯龍卸任新加坡總理後，首次以國務資政身分訪問中國。

會見時，何立峰表示，去年習近平主席和閣下共同將中新關係提升為全方位高質量的前瞻性伙伴關係，為新時期兩國關係和各領域合作發展擘畫了藍圖。雙方要緊緊圍繞中新關係新定位，抓住發展新契機，充分利用好蘇州工業園區等合作平台，推動既有合作提質升級，共同把兩國領導人的重要共識落到實處。

李顯龍表示，在兩國高層引領下，新中關係不斷深化，發展勢頭強勁。新方願與中方一道，密切各層級交往，加強各領域合作，推動重大合作項目取得新發展，進一步鞏固提升新中關係。